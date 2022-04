Chi è Phaim Bhuiyan, protagonista della serie televisiva Bangla: vita privata, carriera e Instagram

Vita privata e professionale di Phaim Bhuiyan: la famiglia emigrata dal Bangladesh e una vita vissuta a Roma. Bangla, il suo film d’esordio lo ha rivelato al grande pubblico e ha generato un omonima serie televisiva di culto. Ma chi è Phaim Bhuiyan? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, origini, famiglia

Phaim Bhuiyan nasce il 31 ottobre 1995 a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, proviene da una famiglia bengalese emigrata in Italia in cerca di fortuna. Il ragazzo e sua sorella sono stati cresciuti con forza e fatica, passando anche dagli umili lavori paterni (venditore ambulante di intimo). Ancora adolescente, Phaim acquistò un’attrezzatura da videomaker e cominciò a girare video per YouTube. Il canale si rivelò uno spazio dispersivo e poco soddisfacente per l’indole artistica che covava. Iniziò successivamente a intraprendere gli studi alla scuola IED Design di Roma e a girare alcuni videoclip.

Bangla: il film e la serie tv

Mentre lavora per lo show di Rai 2 Nemo - Nessuno escluso, Bhuiyan viene notato dalla Fandango di Domenico Procacci. Nel 2019 presenta in anteprima al Festival di Rotterdam il film “Bangla”, da lui scritto, diretto e interpretato. Un successo di critica che sorprende lo stesso autore, consapevole di aver bruciato le tappe. La sceneggiatura è caratterizzata da elementi profondamente autobiografici: nel vestire i panni del protagonista Bhuiyan mantiene nome, provenienza e peculiarità caratteriali. L’intento principale dell’operazione è quello di descrivere la necessità di convivere con vizi e virtù delle sue culture di appartenenza, quella bengalese e quella italiana.

Sono ingredienti che Phaim riprende nel 2022, quando realizza una serie omonima in 8 episodi di circa 25 minuti ciascuno, passata in anteprima su RaiPlay e poi trasmessa da Rai 3 a partire dal 27 aprile. Nel raccontare la nuova periferia romana, Buhiyan utilizza i toni della tragicommedia. Il suo personaggio, alle prese con l’amore e con i piccoli e grandi problemi quotidiani, con un pizzico di azzardo a qualcuno ha ricordato il primo Nanni Moretti, rivisitato in chiave contemporanea.

Vita privata, Instagram, fidanzata

Phaim Bhuiyan è per natura un ragazzo timido: quando nel 2020 ritira il David di Donatello per la Miglior opera prima, in molti notano la sua scarsa propensione nel calcare – in diretta televisiva – un importante palcoscenico. L’attore risulta iscritto a Instagram ma, almeno al momento, non sembra molto propenso a condividere pubblicamente particolari sulla sua vita privata. Ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1, il 28 aprile 2022 confida a Serena Bortone di avere una fidanzata siciliana, nata a Palermo, di cui ancora non è stato rivelato il nome della ragazza.