Chi è (davvero) Riccardo Mannino: avvocato e fidanzato di Alberto Matano

Solamente oggi, ad un passo dalle nozze, ha un nome ed un volto. Ecco chi è il fidanzato di Alberto Matano, nonché suo promesso sposo: trattasi di Riccardo Mannino, 55 anni di professione avvocato, che metterà la fede al dito del giornalista sabato prossimo dopo anni vissuti in gran segreto. E, mentre il matrimonio si avvicina (si svolgerà sabato 11 giugno, a Labico, alle porte di Roma, con Mara Venier officiante), la curiosità aumenta insieme ai dettagli sul suo conto.

Dall'età alla professione di avvocato

Avvocato cassazionista, Riccardo Mannino ha sei anni in più del giornalista, come racconta il Corriere della Sera (ovvero il primo quotidiano a diffondere pubblicamente il cognome dell'uomo). Laureato nel 1990 all'Università La Sapienza, condivide con Matano proprio gli inizi della carriera: sì perché lo stesso Alberto ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza della capitale, per poi virare verso la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, che gli ha dato parecchie soddisfazioni.

Passione motori e sport

Tra le passioni di Riccardo lo sport e i motori. Particolarmente attento al suo fisico, andrebbe in palestra quotidianamente e sarebbe appassionato anche di attività sportive invernali, lo sci in particolare, che ama praticare sulle Dolomiti. La bicicletta è invece il mezzo con cui ama spostarsi in città, a Roma appunto, dove vive col compagno: una scelta che è specchio del suo animeo "green" e sostenibile. Tra gli altri interessi però, anche l'amore per le auto d'epoca.

Riccardo Mannino Instagram e Facebook

Particolarmente riservato, non ha profili social "pubblici". Irreperibile su Facebook, ha invece un profilo Instagram che però è privato: a seguirlo sono duemila persone, probabilmente solo quelle che conosce di persona.

Le foto

(Crediti foto: settimanale Chi e Repubblica)