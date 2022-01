Chi è Rick Harrison di Affari di famiglia, in onda su Cielo: dalla vita privata ai programmi tv

Uno degli imprenditori e personaggi più noti della televisione, Rick Harrison è il proprietario del Gold & Silver Pawn Shop, il negozio di pegni di Affari di famiglia, reality in onda su Cielo. Scopriamo la storia dell?uomo d?affari dagli inizi fino alla realizzazione del programma tv.

Età, bio, carriera e Affari di famiglia

Rick Harrison nasce a Davidson, North Carolina, il 22 marzo 1965. La famiglia possiede un?attività immobiliare a San Diego, in California, dove Rick vive fino al 1981. Dopo il fallimento dell?attività, gli Harrison si trasferiscono a Las Vegas, dove il padre Richard apre il Gold & Silver Pawn Shop nel 1989. Nel giro di una decina d?anni questo banco di pegni raggiunge cifre importantissime, arrivando anche a prestare 3 milioni di dollari l?anno con circa 700mila di interessi. Nel negozio circolano prevalentemente gioielli e articoli sportivi speciali dal valore altissimo (ad esempio un anello del Super Bowl 2001 dei New England Patriots), spesso e volentieri anche grazie ai giocatori d?azzardo del posto in cerca di soldi.

Dopo quattro anni di progetti, nel 2009 prende finalmente forma l?idea di girare una trasmissione tv all?interno del negozio: nasce così Affari di famiglia, il reality che racconta le valutazioni, gli acquisti e i ricavi del Gold & Silver Pawn Shop. Ogni puntata vengono proposti gli articoli più disparati, e Rick ? con i suoi collaboratori ? dovrà valutarne il prezzo e la possibilità di futuro guadagno. Protagonisti della serie sono Rick, il padre Richard ?Il Vecchio? (fino alla sua morte, nel 2018), il figlio Richard ?lo Smilzo? e l?impiegato Austin ?Chumlee? Russell.

Rick Harrison: vita privata e curiosità

Rick Harrison è sposato dal 2013 con Deanna Burditt. Ha due figli, Corey e Adam, nati dal matrimonio con Kim, prima moglie sposata a soli 17 anni.

Nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento Pawnbroker of the Year per aver fatto conoscere l'industria dei banchi di pegni nel mondo.

Libertario e repubblicano, ha sostenuto Marco Rubio alle elezioni del 2016 e Donald Trump a quelle del 2020.