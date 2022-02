Chi è Riki: età, nome, biografia, carriera e vita privata del cantante

Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, è una delle voci italiane di maggior successo. Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita privata del giovane cantante.

Riki: età, lavoro e carriera

Riccardo Marcuzzo nasce a Segrate il 4 febbraio del 1992 e cresce coi genitori, il fratello Luca e la sorella Francesca a Pessano Con Bornago, in provincia di Milano. Si diploma in Design allo IED ma, parallelamente, non smette mai di credere nel suo sogno di diventare cantante.

Nel 2016 partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove diventa un vero e proprio idolo delle adolescenti ma non vince per un soffio, classificandosi secondo dietro all’amico ballerino Andreas Müller. Da quel momento in poi viene seguito da Francesco Facchinetti che, in qualità di manager, lo porterà al successo definitivo. Nel 2017 il suo EP Perdo le parole arriva infatti in cima alle classifiche italiane e viene certificato triplo disco di platino.

Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo, dove canta “Lo sappiamo entrambi”. L’anno successivo è ospite e concorrente del programma di Enrico Papi Name That Tune e nel 2022 apre porte di casa sua alla crew di MTV Cribs.

Instagram, vita privata e fidanzata

Riki è uno dei cantanti più seguiti a livello social con il suo profilo @about_riki che conta più di un milione di fillower. È attualmente fidanzato con la modella svedese Ella Ayalon, con cui convive a Milano. In passato Riki è stato fidanzato con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzoti, con la fashion blogger Ginevra Lambruschi e con Sara Gotti, studentessa di marketing.