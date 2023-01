Chi è Sabato De Sarno, nuovo direttore creativo di Gucci

Sabato De Sarno assumerà il ruolo di direttore creativo di Gucci. Lo annuncia in una nota il gruppo Kering. Lo stilista, nominato dopo l'addio dell'ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, presenterà la sua prima collezione in occasione della settimana della moda donna di Milano, a settembre 2023. Nel suo nuovo ruolo, De Sarno guiderà l'ufficio stile della maison riportando a Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, ''con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo, nella pelletteria, negli accessori e nella categoria lifestyle''.

"Centodue anni dopo che Guccio Gucci aprì il suo primo negozio a Firenze, Gucci continua ad essere una delle case di lusso più iconiche, importanti e influenti al mondo - commenta François-Henri Pinault, presidente e ceo di Kering, il gruppo del lusso che detiene Gucci - Con Sabato De Sarno alla guida creativa, siamo certi che la Maison continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili e a contribuire con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno".

Chi è Sabato De Sarno

Sabato De Sarno è cresciuto a Napoli. Ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, passando poi in Dolce & Gabbana, prima di approdare in Valentino nel 2009, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino alla nomina a fashion director, con il compito di supervisionare le collezioni uomo e donna.

"Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci - afferma Sabato De Sarno -. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire valori in cui credo. Sono emozionato ed entusiasta di dare il mio contributo al brand attraverso la mia visione creativa". Sabato De Sarno inizierà a ricoprire il suo nuovo incarico non appena avrà adempiuto ai suoi obblighi nel suo corrente ruolo.