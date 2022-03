Chi è Gianluca Fubelli, in arte Scintilla: dall'età al lavoro alla storia con Elena Morali

Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla, è uno storico comico e conduttore di Colorado. Da quest’anno su Nove partecipa, nelle vesti di insegnante comico, a Stand Up! Comici in prova . Scopriamo di più sulla carriera del cabarettista romano, dal successo televisivo alla vita privata e la relazione con Elena Morali.

Chi è Gianluca Fubelli: età e lavoro

Gianluca Fubelli nasce a Roma il 9 aprile 1973. Prima di diventare famoso sul piccolo schermo, lavora come odontotecnico a e come animatore in alcuni villaggi turistici. Nel 1998 entra, con il nome d’arte “Scintilla”, nel gruppo de I Turbolenti, quartetto comico con il quale parteciperà a numerosi programmi, da Paperissima a Colorado, riscuotendo un discreto successo fino allo scioglimento, nel 2013. I Turbolenti hanno anche una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo me… di Carlo Vanzina. Fubelli prenderà parte a tutte le edizioni di Colorado, su Italia 1, e condurrà anche la trasmissione nel 2017, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. Nel 2020 partecipa al programma di Diego Abatantuono e Diana Del Bufano Enjoy – Ridere fa bene, mentre due anni dopo è protagonista di Back To School. Sempre nel 2022, inizia la sua avventura a Stand Up! Comici in prova, in onda su Nove, dove fa parte del cast di insegnanti comici – insieme a Francesco De Carlo, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa – che devono far imparare ai VIP l’arte della risata.

Vita privata e fidanzata: la relazione con Elena Morali

Scintilla ha avuto una lunga relazione con la showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La pupa e il secchione. Per anni i due sono stati inseparabili, e la proposta di matrimonio è arrivata addirittura in diretta televisiva a Pomeriggio 5. Tuttavia, in seguito ad alcuni flirt della ex pupa con Marco Ferri a L’isola dei famosi e con Daniele Di Lorenzo, i due si sono lasciati.