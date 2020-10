Chi è Selvaggia Roma, nuova concorrente del Gf Vip? Nata a Temptation Island in coppia con il fidanzato Francesco Chiofalo (passato alla storia del reality show come 'Lenticchio'), l'influencer romana è riuscita a ritagliarsi un posto al sole nel mondo dello spettacolo grazie alla popolarità sui social ma anche in virtù di amicizie che 'contano'.



Chi è Selvaggia Roma, lavoro

Nata a Roma 29 Ottobre 1990. Modella, influencer e speaker radiofonica per la radio romana Elleradio. Dopo un tentativo di popolarità arrivato anni fa con la partecipazione a 'Uomini e Donne', il pubblico impara a conoscerla con il programma Temptation Island, dove partecipa insieme all'ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Da allora prosegue la sua scalata sui social, dove ad oggi conta un milione di follower.

Il suo nome torna in auge durante il 'caso Mark Caltagirone' relativo al finto fidanzato di Pamela Prati: Selvaggia, infatti, è (anzi, era) amica di Eliana Michelazzo, ex agente di Prati.

Selvaggia Roma fidanzata?

Al momento è ufficialmente single.

Chi è Selvaggia Roma, la fama con Temptation Island (e Lenticchio)

Da perfetta sconosciuta Selvaggia Roma partecipa a Temptation Island con Francesco Chiofalo (personal trainer romano, conosciuto anche per aver raccontato in pubblico la sua battaglia contro il cancro, ed attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi). 'Lenticchio' è il soprannome con cui lei chiamava lui. Tra i due, legati da 5 anni, scoppia la crisi a favore di telecamera, alla fine del programma si lasciano. In seguito lei torna con l'ex fidanzato Luca Muccichini, vincitore nel 2010 del concorso Modello d’Italia 2010, per poi lasciarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Selvaggia Roma, il caso Mark Caltagirone e le ospitate da Barbara d'Urso

La 30enne è stata invitata più volte nelle trasmissioni di Barbara d'Urso per parlare del caso Mark Caltagirone: si è sempre schierata in favore dell’amica Eliana Michelazzo con la quale oggi ha tagliato i ponti. Ricordiamo che Eliana è, insieme a Pamela Perricciolo, l'agente accusata di aver inventato lo scoop del finto marito di Pamela Prati Mark Caltagirone.