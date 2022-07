Chi è Sibel Taşçıoğlu, la Şermin Yaman di Terra amara

Vita privata e professionale di Sibel Ta?ç?o?lu: dagli studi al debutto teatrale, dalla televisione al cinema. Ma chi è Sibel Ta?ç?o?lu? Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei. Dal marito a Instagram, dal doppiaggio alla la soap-opera Terra amara.

Età, origini, studi, film

Sibel Ta?ç?o?lu è un’attrice nata a il 28 luglio 1976 nella provincia di Bursa, in Turchia. Nel corso degli anni ’90 porta a compimento i suoi studi e debutta sia a teatro che in televisione. Nel 1995 fa il suo esordio da attrice nella commedia teatrale “T?ls?m” e in televisione nella serie “Çiçek Taksi”. Nel 1997 guadagna un attestato al dipartimento teatrale del Conservatorio di stato dell'Università di Istanbul. Il suo debutto al cinema avviene nel 2003 con il film "Rus Gelin", diretto da Zeki Alasya. Tra il 2009 e il 2010 è nella serie televisiva "Kapaliçarsi", nel 2015 è nel film "Son Mektup" e tra il 2013 e il 2015 è nel cast principale della serie "Medcezir". I titoli delle successive serie locali da lei interpretate sono "Kehribar", "Muhtesem Yüzyil: Kösem" e "Kizlarim için".

Terra amara

Oltre al lungometraggio "Bold Pilot - Leggenda di un campione", nel 2018 Sibel Ta?ç?o?lu prende parte a “Terra amara” (in originale: Bir Zamanlar Çukurova), una soap opera turca arrivata anche in Italia, dove ha fatto il suo debutto lunedì 4 luglio 2022. Qui l’attrice interpreta il ruolo di ?ermin Yaman: un personaggio per il quale è difficile parteggiare, un vero ruolo da cattiva, impegnata in particolar modo a rendere difficile la vita della protagonista Züleyha (Hilal Altinbilek).

Vita privata, marito, doppiaggio, Instagram

Nel 2016 Sibel Ta?ç?o?lu ha sposato dopo 3 anni di fidanzamento Murat Kolçak Köstendil. Una storia particolare quella dei due in quanto già protagonisti di una love story ai tempi della scuola. Dopo circa 20 anni l’amore è rinato fino al fatidico “Sì”. I più curiosi possono seguire l’attrice sul suo profilo Instagram ufficiale. Una curiosità: Sibel Ta?ç?o?lu è non solo attrice, ma anche una doppiatrice. Per il mercato turco ha prestato la sua voce a blockbuster come “L’incredibile Hulk” ed “Alice in Wonderland”.