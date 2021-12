Chi è Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D'Anelli: dall'età al lavoro ad Instagram

Chi è Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D'Anelli? Mentre l'influencer di gossip se ne sta nella Casa del Grande Fratello Vip a flirtare con Miriana Trevisan, fuori dal loft di Cinecittà, e più precisamente a Stoccarda, c'è una donna che lo aspetta, la fidanzata con cui vive da qualche anno una relazione a distanza.

La storia d'amore

Dell'amore tra Biagio e Silvana si sa poco. Del resto lui prima del Grande Fratello Vip era conosciuto esclusivamente per alcune ospitate nelle trasmissioni di Barbara d'Urso. La storia va avanti certamente dal 2019, anno in cui appare il primo scatto di coppia sul profilo di lei e sembra concludersi, almeno pubblicamente, qualche mese fa, periodo a cui risale l'ultima foto insieme. Proprio poco dopo l'ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip, però, è arrivata la conferma che i due fanno ancora coppia, ed è arrivata proprio per bocca di lei.

Lavoro ed età

Ma chi è precisamente Silvana? Mora, occhi neri e lineamenti mediterranei, il suo mantra è "cerca di essere la versione migliore di te stessa". E lei per riuscirci è volata fino a Stoccarda, città della Germania meridionale, dove vive da tempo. Motivo per cui col suo Biagio vive una relazione a distanza. La sua professione: imprenditrice ed indossatrice. Ed è possibile che l'eco mediatico che avrà in occasione della partecipazione del compagno al Gf Vip le permetterà anche di imporsi come influencer.

"Le relazioni a distanza sono difficili. Ma sono anche incredibili se riesci ad amarti, fidarti, rispettarti e supportarti a vicenda a distanza. Sarai inarrestabile quando sarete insieme", ha dichiarato a proposito della difficoltà di gestire una storia con la lontananza in mezzo.

Ignota la sua età, non dichiarata via social.

Biagio vicino a Miriana Trevisan, Silvana sbotta

Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip, Biagio è sempre più complice con Miriana Trevisan (in passato complice con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ormai eliminato). Tra i due l'attrazione è evidente, tra abbracci, coccole e un bacio. "Se bacio Miriana vuol dire che la storia fuori è finita", ha detto lui. "Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi", ha poi detto alla coinquilina.

Gesti rispetto ai quali il settimanale Novella2000 ha preso posizione scrivendo che Silviana avrebbe deciso di lasciare il compagno. Ma così non è. Almeno per ora. "Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo - ha fatto sapere su Instagram - Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori"

La vita privata e Instagram

Ed è proprio attraverso il profilo Instagram di Silvana che è possibile sapere qualcosa di più di una vita altrimenti estranea al mondo dello spettacolo. Circa duemila i follower al momento, destinati a salire, con cui condivide l'amore per la sua terra d'adozione, la Germania, ma anche dettagli del suo privato, come la nostalgia per il papà, scomparso da tempo: "Le persone non smettono mai di mancarci. Impariamo soltanto a vivere tenendoci dentro, in qualche modo, l'enorme abissale vuoto lasciato dalla loro assenza", ha scritto in calce ad una vecchia foto. E poi tanti, tantissimi scatti insieme al suo Biagio, oggi lontano.

Alcune foto