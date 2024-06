Chi è Simone Barbato, il nuovo e giovane fidanzato di Anna Falchi (foto)

Si è lasciata ormai alle spalle la storia con Andrea Crippa (vice segretario della Lega) e il suo cuore è tornato a battere per un altro uomo. Anna Falchi, 52 anni, ha ritrovato l'amore con Simone Barbato, psicologo clinico e digitale, "cacciatore" nel reality show di Prime Video "Celebrity Hunted". A rivelarlo, con tanto di foto, è stata Diva e Donna.

La complicità tra i due è evidente, durante una passeggiata romantica serale. "Dopo l'addio al vice di Salvini, ecco Simone, uno psicologo che ha 18 anni meno di lei", scrive il noto settimanale. Al momento non si sa da quanto si frequentino né come si siano conosciuti ma una cosa è certa: è scoccata la scintilla e non importa la differenza d'età (52 anni lei, 34 lui).

La vita sentimentale di Anna Falchi

Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomaki, è considerata una delle più grandi sex symbol italiane negli anni 1990-2000. Quanto alla sua vita sentimentale, dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello; poi con Max Biaggi fino al 2000. In seguito - nel 2005 - si è sposata con l'imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, che ha lasciato nel 2007. Dal 2011 al 2022 ha avuto una lunga relazione con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Dal loro amore è nata la figlia Alyssa. Chiusa anche questa storia, è stata legata sentimentalmente con il giornalista Rai e deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, poi con l'esperto di comunicazione Walter Rodinò, quindi con il già citato Crippa e ora con Simone Barbato.