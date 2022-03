Chi è Stefano Cocco, “L’uomo delle stelle” di So Wine So Food

Protagonista di So Wine So Food, la nuova sketch comedy in onda su Sky Uno dal 7 marzo, “Luomo delle stelle” Stefano Cocco è uno dei più importanti critici enogastronomici d’Italia.

Chi è Stefano Cocco: la carriera

Editore romano, Stefano Cocco si laurea in giurisprudenza a Miami nel 2009, per poi riprendere gli studi in Italia con l’Università Telematica Online Popolare degli Studi di Milano, specializzandosi in marketing e ottenendo la laurea in Scienze Politiche. Nel 2011 diventa dirigente del Consorzio Italia, ruolo che ricoprirà per tre anni, ma è nel 2015 che Stefano dà vita alla sua “creatura” So Wine So Food, sito e rivista culinaria tradotta in ben otto lingue. Il magazine riassume tutta la sua passione per la cucina e la ristorazione, raccontando i migliori chef e le migliori cantine del mondo, e lo consacra come critico enogastronomico e “uomo delle stelle”. Nel 2022 So Wine So Food, in collaborazione con Sky, diventa anche una divertente sketch comedy, sul modello di Camera Cafè e Love Bugs.

So Wine So Food – Uomo delle stelle

So Wine So Food racconta gli stereotipi, i segreti e le richieste più bizzarre del mondo dell’enogastronomia in maniera ironica e leggera, esplorando un tema legato alla ristorazione sempre diverso. Con i suoi “tips & tricks” Stefano svela i segreti della ristorazione, cercando di mostrare tutto il complicato e faticoso mondo che sta dietro la cucina, sempre puntando a fare ridere “di gusto”.

Dove vederlo in tv e in streaming

So Wine So Food – Uomo delle stelle è in onda tutti i giorni a partire dalle 20:00 su Sky Uno (canale 108) ed è disponibile on demand e in streaming su NOW.