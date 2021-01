Chi è Teresa, figlia di Jovanotti, a cui dedicò "Per te"

Per lei "il sole brucia a luglio" e "il mare sa di sale". Teresa Cherubini, 22 anni, è la figlia di Jovanotti, a cui il cantante toscano dedicò appunto il brano "Per Te", tra i più emozionanti della sua carriera. Oggi la notizia della guarigione della ragazza dal cancro è su tutti i giornali e riempie di gioia i sostenitori del cantautore. Nata nel 1998, è appassionata di fumetti e ha già collezionato una nutrita schiera di fan pubblicando le sue creazioni su Instagram.

Chi è Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti e "nerd di musical e libri"

Tutti ricordano che il compleanno di Teresa è il 13 dicembre ("E' per te il 13 dicembre", recita ancora Per Te), ma non tutti hanno avuto occasione di apprezzare le sue splendide illustrazioni. Il suo account, il suo profilo terrywho_cartoons, conta oltre 60mila fan. Qui lei si definisce scherzosamente 'Nerd di musical / libri e persona ufficialmente imbarazzante': tanta la passione per la letteratura, per Dostoevskij in particolare. Un amore per la cultura ereditato dal papà, indubbiamente.

La battaglia contro il cancro

E oggi, proprio sul profilo Instagram, è arrivata la notizia più attesa: "Da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita - si legge nell'ultimo post - La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere". Un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, le era stato diagnosticato a luglio del 2020. Poi sei cicli di chemioterpia e, finalmente, la vittoria sulla malattia.

Il rapporto con papà Jovanotti

Intenso il rapporto di Teresa con papà Lorenzo (Cherubini, ndr, questo il vero nome di Jovanotti) e con mamma Francesca Valiani, sposi dal 2008. Lo racconta la complicità evidente nella partecipazione alla vita personale e professionale dell'artista. A dieci anni, infatti, Teresa suona il violino nella Cattedrale Santa Maria Nuova di Cortona per il matrimonio intimo dei genitori. Nel 2016, poi, festeggia la sua maggiore età partecipando al video di papà di 'E non hai ancora visto niente'.

Un anno e mezzo fa, invece, la ragazza era in prima fila al Jova Beach Party, il tour di concerti in spiaggia che ha girato l'italia appena prima che l'epidemia di coronavirus fermasse le esibizioni dal vivo. In quell'occasione padre e figlia si immortalarono insieme in un tenero scatto. L'uno accanto all'altra, seduti a terra. "“Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge #Dostoevskij ?” “NO!”", era la didascalia a corredo di uno scatto che li ritraeva più sorridenti che mai.