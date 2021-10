L'ex tronista Teresa Langella "molestata da un chirurgo". Arriva la versione del fidanzato

"Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore. Per fare questo ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le donne che si trovano a non avere la forza di reagire". Ed è così che, forte di un coraggio finalmente trovato in se stessa e del sostegno dei questa mattina Teresa Langella decide di andare finalmente in tribunale a denunciare il chirurgo che, approfittando della propria professione, le avrebbe usato molestia. Un gesto che ha raccolto il plauso del fidanzato Andrea Dal Corso, conosciuto proprio a Uomini e Donne anni fa.

Il racconto di Teresa: molestata da un chirurgo

Teresa sostiene di farlo anche "per quelle ragazze che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata". "Non devono sentirsi colpevoli di nulla - aggiunge - Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Ma purtroppo non funziona così. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!”".

Oggi dunque l'udienza. "Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera - prosegue - Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma , papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro".

La versione del fidanzato Andrea

A farle eco è il fidanzato Andrea Dal Corso, incontrato nel 2019 nel dating show di Canale 5 e mai più lasciato. L'uomo non fa che confermare quanto avvenuto. "Sei la piu coraggiosa perché non hai avuto il timore di uscire allo scoperto - scrive tra le Instagram Stories poco dopo il post della compagna - Sei la più dignitosa perché hai preferito farlo qui sui social anziché vendere lo scoop in tv. Sei una donna a testa alta e sei un esempio da seguire. Love u".

Chi è Teresa Langella e chi è Andrea Dal Corso

Protagonista della stagione televisiva di Uomini e Donne nell'edizione in onda tra il 2018 e il 2019, Teresa Langella era stata ingaggiata come tronista ed ha scelto come compagno di vita Andrea Dal Corso. Classe 1992, e dunque 28enne, assieme ad Andrea ha anche partecipato a Temptation Island, reality delle tentazioni da cui la coppia è uscita illesa. Da allora lavora come influencer, proprio come il fidanzato: insieme hanno circa due milioni di follower. Due milioni di persone con cui condividono gioie e dolori, come quello di oggi.

