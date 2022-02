Chi è Teresa Mannino: età, carriera e vita privata della comica

Siciliana doc, Teresa Mannino è da anni una delle comiche più amate e apprezzate dagli italiani. Scopriamo di più la storia, la carriera e la vita privata della cabarettista.

Età, biografia, carriera e programmi tv

Teresa Mannino nasce a Palermo il 23 novembre 1970, figlia di un medico e con due fratelli medici. Si laurea in filosofia all’Università degli Studi di Palermo, poi parte per Milano, dove studia recitazione alla scuola del Teatro Carcano. Nel 1999 viene scritturata per la Lisistrata di Aristofane e per Le piaton de laire di Eugène Ionesco con regista Silvio Pandolfi. Negli anni successivi si scopre però cabarettista, e comincia a lavorare in radio e a esibirsi nel locale milanese Zelig. Sarà proprio all’omonimo programma tv su Canale 5 che Teresa raggiungerà il grande pubblico, ottenendo una discreta popolarità. Condurrà anche lo show, nel 2013, al fianco di Michele Foresta. Prenderà poi parte a numerose trasmissioni (come il Checco Zalone Show) e debutterà anche al cinema in Amore, bugie e calcetto di Luca Lucini con Claudio Bisio. Sarà nelle serie televisive Il commissario Manara e Benvenuti a tavola, e lavorerà al documentario su Andrea Camilleri “Il maestro senza regole”. Nel 2016 presta la voce a Fru Fru, personaggio del classico Disney Zootropolis, e soprattutto realizza quello che è forse il suo progetto più importante: lo spettacolo teatrale – registrato e trasmesso anche in televisione – “Sono nata il ventitrè”, in cui racconta la sua vita attraverso la sua tipica comicità.

Vita privata, compagno e curiosità

Teresa Mannino è divorziata e ha una figlia, Andrea, avuta da una relazione successiva. Oggi sta con un compagno di cui non si sa molto, a parte che ha conosciuto la comica gli inizi della sua carriera e i due si sono rincontrati anni dopo, per caso, in un autogrill a Verona. È molto legata alle tematiche ambientaliste, spesso proposte anche durante i suoi sketch.