Chi è Tinto di "Camper": dall'età alla moglie, dai figli a Instagram

Chi è Tinto, conduttore di "Camper"? Dal 6 giugno si accendono i riflettori sul presentatore di Rai Uno, grazie allo spazio conquistato nella mattina del primo canale con la trasmissione condotta al fianco di Roberto Morise. Di seguito privata e professionale di Tinto, all’anagrafe Nicola Prudente: originario della Puglia, è un esperto di agricoltura ed enogastronomia. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla vita privata a Instagram.

Età, provenienza, radio, televisione

Nicola Prudente (in arte Tinto) è nato a Mesagne (provincia di Brindisi) il 12 settembre 1976. Da sempre, è appassionato di natura, agricoltura ed enogastronomia.

La carriera, tra radio e televisione

Anche se fino a pochi anni fa il suo volto era poco noto ai più, è dal 2002 conduttore del longevo programma radiofonico di Radio 2 Decanter, dove affianca Federico Quaranta. I due raccontano da anni il cibo e il vinto, visti con divertimento, convivialità ma anche conoscenza. Tra le sue prime apparizioni televisive menzioniamo quelle nei programmi di Rai 1 “Linea verde orizzonti” e “Magica Italia”, insieme all’amico Quaranta; Nel 2012 e nel 2013 conduce su LA7 "Fuori di gusto", insieme a Quaranta e Vladimir Luxuria; altro programma di Rai 2 è “Un pesce di nome Tinto”: datato 2014, con questa trasmissione che contiene nel titolo anche il suo nome, Tinto ha raccontato i litorali e gli scorci più belli dei mari italiani.

Da La prova del cuoco a Camper

Tinto ha partecipato ad altri show televisivi come “La prova del cuoco” (Rai 1, fino al 2018) e “Citofonare Rai 2”. Dal 2015 al 2019 su Rai 2 va in onda il programma "Frigo", nel quale Tinto fa cucinare ai suoi ospiti un piatto del cuore. Da ottobre 2019 è conduttore del programma "Mica Pizza e Fichi" su La7, dove in ogni puntata si sfidano 2 pizzaioli ospitando, di volta in volta, un commensale/scrittore. Dal 6 giugno 2022 Tinto è, con Roberta Morise, il protagonista di “Camper”, programma in onda per l’intera estate dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.30. I due ci portano in giro per l’Italia proponendo ricette di piatti adatti alla stagione, ci mostrano svaghi e divertimenti ma soprattutto fanno conoscere al telespettatore le tante bellezze naturali del nostro paese.

Vita privata, moglie, figli

Tinto è sposato con Barbara Parilli Espinoza, una donna venezuelana. La coppia vive a Roma insieme ai loro figli, Eleonora e Davide.

Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Tinto ci mostra una famiglia felice e affiatata, che nelle foto social il conduttore alterna a dietro le quinte dei suoi programmi e a prelibatezze gastronomiche.