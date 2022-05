Chi è Tommaso Foglia, nuovo giudice di Bake Off Italia su Real Time

Vita privata e professionale di Tommaso Foglia: il panificio di famiglia, i lavori in importanti ristoranti europei, le prime pasticcerie e Bake Off Italia. Ma chi è Tommaso Foglia? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, famiglia, pasticcerie

Tommaso Foglia nasce a Nola (comune di Napoli) nel 1990. La sua strada sembra segnata fin dalla più tenera età: i suoi genitori, infatti, sono proprietari di un panificio. Tommaso resta incantato dai lievitati, coltivando una vera e propria passione capace di renderlo una giovane promessa del settore. Ancora adolescente si forma in una palestra d'eccezione: Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, un tempio della cucina partenopea che vanta due stelle Michelin. A quel punto, però, Foglia prende consapevolezza delle proprie peculiarità e si dedica a tempo pieno al mondo della pasticceria, prima presso il Ristorante Baby a Roma e poi prestando servizio a Le Sirenuse di Positano. Esperienze di prestigio che lo portano nel 2011 a diventare Pastry Chef per la Maison Iaccarino, a Massa Lubrense. Nel suo curriculum troviamo anche molte esperienze fatte all'estero: a La Mamounia Palace Hotel di Marrakech, negli Emirati Arabi per l’apertura del Don Alfonso Dubai, nel Wiltshire presso il Whatley Manor, in l’Irlanda da Patrick Guillbaud. In Italia, nel 2017 lavoro a Bologna presso il Ristorante I Portici e dal 2018 da Lucano del Resort San Barbato di Lavello, costola proprio del prestigioso Don Alfonso 1890 di sant';Agata sui due Golfi.

Bake Off Italia

Il 2022 è un anno speciale per Tommaso Foglia: prima viene nominato Pastry Chef dell’anno, poi arriva la chiamata di Bake Off Italia, il talent show culinario del canale Real Time condotto da Benedetta Parodi. Nel corso degli anni l’assetto dei giudici è più volte mutato: inizialmente c’erano soltanto i giudizi di Ernst Knam e Clelia D’Onofrio; ai quali si sono aggiunti Lamberto Martino, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza. In onda come di consueto a inizio autunno, l’edizione 2022 del fortunato show sarà la decima e vedrà un assetto composto dalla D’Onofrio, che si occuperà delle schede dei dolci della tradizione, e dai giudici Knam, Carrara e Foglia. Quest’ultimo entrerà dunque nella famiglia di uno dei programmi culinari più amati della nostra televisione.

Vita privata, Instagram, fidanzata

Il rapporto fra Tommaso Foglia e la pasticceria è talmente fortunato che anche il suo amore è strettamente legato al suo lavoro. La sua fidanzata è infatti Martina Brachetti, a sua volta apprezzata Pastry Chef. Sulla pagina Instagram di Tommaso è possibile intravedere, qua e là, anche Martina, ma a rubare la scena sono le splendide creazioni del Pastry Chef, straordinaria miscela di gusto e inventiva.