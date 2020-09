Chi è Tommaso Zorzi e perché è famoso: tutto sull'influencer, dall'amore alla carriera

Chi è Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip? Sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì 14 settembre, è parso evidente come la sua personalità irriverente sarà centrale in questa edizione del reality show di Canale 5. Andiamo dunque a scoprire che cosa c'è da sapere sull'influencer da (quasi) un milione di follower ed attuale inquilino della Casa di Cinecittà.

Chi è Tommaso Zorzi: lavoro, famiglia, debutto a Riccanza

Venticinque anni, nato sotto il segno dell'Ariete il 2 aprile 1995, Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano. Alle spalle gli studi in Economia e Business Management a Londra, nel presente un libro uscito di recente: 'Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri'.

Zorzi è diventato famoso dopo aver partecipato al reality show Riccanza, dedicato proprio ai giovani più ricchi d'Italia. A spiccare è stato appunto il suo senso dell'umorismo, che lo ha reso da subito uno dei protagonisti più amati della trasmissione. In realtà la sua famiglia non è posi così ricca, ma 'solo' benestante: il padre Lorenzo è un manager, la madre una dietista e l'appartamento al Bosco Verticale in cui diceva di vivere in occasione della trasmissione era in realtà preso in affitto. La sua storia è stata insomma romanzata dagli autori di Riccanza per ragioni narrative. Ha una sorella minore di nome Gaia.

Tommaso Zorzi gay dichiarato: il coming out e la storia con Iconize

Come raccontato dallo stesso Zorzi, la possibilità di studiare a Londra lo ha aiutato a scoprire se stesso: a 18 anni infatti, lontano dal paese di nascita, ha potuto potuto conoscersi in modo più introspettivo. Solamente a 18 anni ha comunicato ai genitori di essere gay. Lo ha fatto in modo inconsueto: attraverso una mail.

"La storia del mio coming out è strana", ha raccontato in una recente intervista. "Avevo 18 anni ed ero appena andato a vivere da solo, in Inghilterra, quando ho iniziato a sentirmi con un ragazzo di Milano, ex fidanzato di una mia amica che, nel frattempo, aveva cambiato sponda. Decido di tornare a Milano di nascosto dai miei per passare due giorni da solo con lui. Dopo questa breve fuga d’amore mi presentai a casa dei miei genitori facendo loro una piccola sorpresa. Un po’ come se fossi atterrato il giorno stesso. Mia madre, però, trovò nel mio bagaglio a mano il biglietto aereo datato due giorni prima, ma io, non essendo ancora pronto a dire la verità, mi inventai una scusa. Una volta rientrato in Inghilterra mi decisi a mandare una mail a mia madre, con mio padre in copia, nella quale dicevo di essere gay. Sembra un film, ma giuro che è tutto vero".

Nel suo passato una chiacchieratissima storia con Marco Ferrero, altro influencer conosciuto con il nome d'arte di Iconize. "Con lui non è stato amore a prima vista - ha raccontato - Ci siamo scontrati sin da subito perché su certi aspetti siamo davvero agli antipodi. Col passare del tempo, invece, ci siamo resi conto che siamo più simili di quanto pensavamo e così é nato tutto". La fine della relazione è stata turbolenta e segnata da più ritorni di fiamma ("Siamo un po’ come una malattia venerea che torna", ha scherzato Zorzi), ma oggi la love story è definitivamente chiusa.

Chi è Tommaso Zorzi: l'amicizia (finita?) con Aurora Ramazzotti

A presentare Tommaso e Marco in passato fu un'altro volto noto al mondo dello spettacolo: Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker. Tra i due c'è stata un'amicizia molto forte, ma pare che ora i rapporti si siano raffreddati: non interagiscono più sui social network, né si mostrano più l'uno accanto all'altra in pubblico. Immaginiamo che, proprio nel corso dell'esperienza nel reality show di Canale 5, Zorzi tornerà sull'argomento per chiarire quali sono i motivi che hanno incrinato i rapporti.

Chi è Tommaso Zorzi: le liti con Sgarbi e Er Faina

Ma Aurora non è l'unica con cui Tommaso avrebbe bisticciato. Nel suo curriculum di querelle, anche quella con il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che in occasione della sua partecipazione a Riccanza lo attaccò definendolo "un punto di firerimento per un popolo di coglioni come lui", "più femmina che maschio” e ancora "uno spettacolo turpe di una gioventù senza idee, senza civiltà, senza bellezza, senza armonia". Successivamente i due si sono chiariti.

Da menzionare anche la lite con Er Faina, YouTuber ed hater professionista. Quando infatti Faina ha pubblicato video per criticare la chiusura delle discoteche avvenuta ad agosto, Zorzi spiegò che "quello che fa è esattamente quello che fanno certi politici: urla, sbraita per “aizzare” il consenso dell’italiano medio con informazioni spesso false o comunque incorrette o imprecise".

Chissà se uno dei suoi antagonisti varcherà la Porta Rossa per un confronto a favore di telecamera...