Chi è Uğur Güneş, protagonista di Terra amara: vita privata, fidanzata e lavoro

Vita privata e professionale di U?ur Güne?: dagli studi al debutto televisivo, dal cinema a alla televisione. Ma chi è U?ur Güne?? Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui. Dalla fidanzata a a Instagram, fino all’esperienza con la soap-opera Terra amara.

Età, origini, famiglia

U?ur Güne? è un attore nato ad Ankara (Turchia) il 10 novembre del 1987; l’uomo ha un fratello e una sorella. La sua palestra professionale è l'Ankara Art Theatre, dove inizia a studiare e ad imparare il mestiere su suggerimento di un amico. Dopo essersi laureato alla Ankara Üniversitesi, U?ur Güne? fa della sua passione per la recitazione un fruttuoso lavoro. Cinema e televisione Il suo debutto televisivo avviene nel 2011, quando prende parte alla serie drammatica “Yeniden Ba?la”, trasmessa dalla tv locale TRT. Tra il 2012 e il 2013 recita in un'altra serie turca, dal titolo “Benim ?zin üzülme”. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2013 con il film “Tamam miyiz?”, dove interpreta il ruolo di Serhat; nello stesso anno recita anche in un horror, dal titolo “?eytan-? Racim”. Il successo per U?ur arriva tra il 2015 e il 2016, quando interpreta Tugtekin in una fiction televisiva molto famosa in Turchia, ma distribuita in diverse nazioni (ma non in Italia, dove è inedita): “Dirili?: Ertu?rul”. Si tratta di un lavoro dall’impianto storico, trasmesso in Turchia dal 2014 al 2019. Nel 2017 Güne? recita nella serie d’azione “?simsizler”.

Terra amara

A partire dal 2018 U?ur Güne? è il protagonista della soap opera turca “Terra amara” (in originale: Bir Zamanlar Çukurova). L’attore veste i panni di Yilmaz, un giovane meccanico in fuga con l’amata Züleyha nella Turchia degli anni ’70. La coppia si confronterà con personaggi sgradevoli e con una società ancorata a vecchie regole e arretratezze sociali. Il tutto in nome dell’amore e della libertà. Questa serie viene trasmessa anche in Italia a partire da lunedì 4 luglio 2022. Nel 2019 U?ur interpreta un ruolo patriottico nel film “Cep Herkülü: Naim Süleymano?lu”.

Vita privata, fidanzata, Instagram

U?ur Güne? è single. Di recente ha rilasciato una dichiarazione alla stampa turca dove ha dichiarato l’intenzione di volersi sposare, ma solo quando incontrerà la persona giusta, senza fretta né affanni. Sul suo profilo Instagram U?ur è seguito da oltre 607.000 follower; nei suoi post troviamo sia scatti tratti da servizi fotografici che notizie inerenti ai suoi lavori cinematografici e televisivi.