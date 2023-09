Tiziano Ferro divorzia dal marito. Chi è Victor Allen: dall'età al lavoro all'amore col cantante

Chi è Victor Allen, ormai ex marito di Tiziano Ferro? Questa mattina è arrivato l'annuncio peggiore: il cantante e il suo storico compagno sono pronti a divorziare dopo quattro anni di matrimonio e due figli. Ma il loro amore è durato sei anni e solamente due anni fa li aveva portati a prendere con loro i piccoli Margherita e Andres. Un progetto di vita che all'inizio è stato custodito nel massimo riserbo, fino a quando i due hanno deciso di gridare la loro gioia al mondo, nel giorno del matrimonio. Poi, oggi, la decisione di separarsi: "Da qualche tempo", ha fatto sapere questa mattina il cantante di Latina, "è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio".

Il dolore per i figli

Nell'annuncio di divorzio, arrivato questa mattina, il dolore più grande è proprio per i bambini: "È un momento delicato - ha spiegato ancora il cantautore - in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita".

L'arrivo dei bambini in famiglia era avvenuto a febbraio dell'anno scorso, quando i piccoli avevano 9 e 4 mesi. Poi la coppia aveva deciso di togliere subito i riflettori dal loro viso. "Ci prenderemo cura dei nostri figli - avevano fatto sapere - Proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando", e soprattutto "se", condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile". Mai i due hanno chiarito se hanno proceduto per adozione o per maternità surrogata.

Chi è Victor Allen: lavoro, età, Instagram

Un amore vissuto fino a oggi nell'intimità delle mura domestiche. Nonostante anche Victor appartenga al mondo dello spettacolo, seppur in America, raramente i due si sono mostrati mondani. Americano, per la precisione Losangelino, 57 anni, ha conosciuto Ferro sei anni fa. Ex consulente della Warner Bros, è attualmente proprietario di un’agenzia di marketing. Poche le informazioni al riguardo, altrettanto scarse le sue foto, se non quelle legate ad eventi pubblici "rubate" dai paparazzi. Non ha un profilo Instagram ufficiale. Impossibile sbirciare oltre, insomma.

La storia d'amore tra Victor e Tiziano Ferro

Certo è che Allen ha un'anima davvero romantica. La proposta di matrimonio a Tiziano, l'ha fatta proprio lui. E in una giornata speciale, ovvero nel giorno in cui l'artista di Latina ha compiuto 39 anni. Allora, erano fidanzati da tre anni. "Non ho fatto in tempo a girarmi che lui era già in ginocchio con l’anello", ha raccontato Ferro. Quindi il matrimonio, il 14 luglio 2019, a Sabaudia, in provincia di Latina, terra d'origine del cantante. La coppia si è unita civilmente nella villa dell’artista 39enne, davanti a circa 40 ospiti (ma i due si erano già sposaio in gran segreto il 25 giungo precedente).

Di lì a poco le prime "paparazzate": il 7 gennaio 2020, ad esempio, i settimanali di cronaca rosa pubblicavano alcuni scatti delle prime vacanze natalizie da sposati di Tiziano ed Allen. Con loro anche i genitori di Tiziano, papà Sergio, mamma Giuliana e del fratello minore Flavio. La sfida oggi è creare una famiglia allargata capace di manetenere serenità per il bene dei piccoli.