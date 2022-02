Chi è Vinny Guadagnino di Double Shot at Love su MTV: età, lavoro e vita privata

Uno dei volti più importanti di MTV fin dalla sua partecipazione alla prima edizione di Jersey Shore nel 2009, Vinny Guadagnino oggi conduce, con l’amico Pauly D, Double Shot at Love, il love show dove venti ragazze si contendono i presentatori durante vari appuntamenti.

Vinny Guadagnino: età, lavoro e programmi tv

Vincent “Vinny” Guadagnino nasce a Staten Island (New York) l’11 novembre 1987, figlio di madre italoamericana di origini siciliane e padre peruviano. Si diploma alla Susan E. Wagner High School e si laurea al College di Staten Island della City University of New York. Nel 2009 partecipa ai provini di MTV ed entra nel cast di Jersey Shore, il reality che racconta la vita al limite di sette ragazzi italoamericani all’insegna dell’esagerazione e del divertimento. L’enorme successo della prima edizione dello show porterà al rinnovo per altre cinque stagioni. Dopo Jersey Shore, nel 2012 Vinny inizia a prendere lezioni di recitazione: parteciperà come guest star a un episodio di Hard Times – Tempi duri per RJ Berger, avrà un piccolo ruolo nella serie 90210 e sarà nel film Jersey Shore Shark Attack. Tornerà su MTV l’anno successivo con un talk show tutto suo: The Show with Vinny. Nel 2018 prenderà ovviamente parte alla reunion Jersey Shore: Family Vacation, e dall’anno seguente inizierà a condurre Double Shot at Love, al fianco del suo amico storico Pauly D.

Vita privata: fidanzata e curiosità

Vinny Guadagnino ha avuto una relazione con la vincitrice della prima edizione di Double Shot at Love, la sua scelta Alysse Joyner, e quella della terza stagione Akielia Tucker, da cui si è separato verso la fine del 2021.

Nella quarta stagione di Jersey Shore Vinny è andato nella regione d’origine della madre per visitare la propria famiglia italiana.

Guadagnino è molto impegnato in filantropia, soprattutto nella lotta al bullismo, per il quale ha realizzato dei brand e delle collezioni d’abbigliamento dedicate e ha donato importanti cifre all’organizzazione Do Something.