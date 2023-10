Chi è Viviana Guglielmi, la giornalista che respinge Giambruno nel video dello "scandalo"

"Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?". Queste le parole dello 'scandalo' con cui Andrea Giambruno si è rivolto alla collega Viviana Guglielmi durante un fuori onda del programma "Diario del giorno". Ma chi è Viviana, giornalista al centro dei filmati che tanto stanno facendo discutere su Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni?

Classe 1997, Viviana Guglielmi è una giornalista che oggi si occupa di attualit ma che ha iniziato trattando di sport e intrattenimento. La sua carriera è stata sempre in ascesa, tanto da riuscire ad aprirsi a poco a poco una strada nel giornalismo. Nata a Sanremo ma cresciuta nel bergamasco, Guglielmi ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. In passato ha lavorato le testate Il Giornale e Style, poi l'approdo televisivo alla Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24, quindi nelle reti Mediaset. "Sono appassionata di sport. Da ragazzina facevo i campionati regionali di nuoto, stile libero. In tv non perdevo una puntata de La domenica sportiva. E mi dicevo: "Un giorno mi piacerebbe condurre un programma di calcio…". Così è stato, segno di una grande determinazione. Nulla è invece dato sapere circa la sua vita privata. Settemila i follower che la seguono sul suo profilo Instagram, dove però condivide solo la sua passione per i viaggi, non informazioni circa la sua vita sentimentale.