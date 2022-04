Chi è Yon González, protagonista della miniserie spagnola Gli eredi della Terra

Da domenica 17 aprile lo vedremo in tv come protagonista ne “Gli eredi della Terra”, l’attesa serie spagnola in programma in prima visione su Canale 5. Ma chi è Yon González? Scopriamo qualcosa in più sull'attore basco che interpreta Hugo Llor: dalla vita privata alla carriera al rapporto con suo fratello Aitor.

Età, lavoro e carriera

Yon González - all’anagrafe Yon González Luna - nasce a Bergara (un comune basco) il 20 maggio 1986. Studente liceale a Mondragón, si trasferisce a Madrid con il sogno di fare l'attore. Nel 2006 fa il suo esordio in televisione nella serie quotidiana “SMS, sin miedo a soñar”. Nel 2007 entra nel cast della serie “El internado”, lavoro che lo tiene impegnato fino al 2010 e che gli vale apprezzamenti critici e premi. Il suo primo film per il grande schermo è “Grosse bugie” (Mentiras y gordas). Tra le altre serie televisive a cui ha preso parte menzioniamo “Grand Hotel - Intrighi e passioni” (2011-2013) e “Le ragazze del centralino” (2017-2020). Quest’ultima si segnala per essere la prima serie originale spagnola di Netflix. Nel 2022 viene distribuita su Netflix (ma in Italia viene acquistata e trasmessa da Canale 5) la miniserie “Gli eredi della Terra” (Los herederos de la tierra), sequel di “La cattedrale del mare” (2018): qui Yon González veste i panni di Hugo Llor, protagonista assoluto della storia.

Yon González e suo fratello Aitor

Yon ha un fratello, Aitor Luna, a sua volta attore. I due condividono anche uno stretto legame lavorativo: Aiton è il protagonista di “La cattedrale del mare”, nel ruolo di Arnau Estanyol. Yon entra invece in scena da protagonista nel sequel della serie, “Gli eredi della Terra”.

Instagram

Yon González ha un profilo Instagram seguito da oltre 1.4000 follower. L’attore è solito postare foto che lo ritraggono in momenti di vita quotidiana aggiungendo, talvolta, locandine o clip di film e serie televisive che lo vedono protagonista.