Chi è Ernst Knam, il re del cioccolato in tv: dall'età al lavoro alla moglie

Chi è Ernst Knam, il Re del cioccolato della tv italiana? Tedesco di nascita ma milanese di adozione, lo chef pâtissier è diventato negli anni un personaggio di successo della nostra televisione. Scopriamo di più sulla sua storia, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Ernst Knam: l'età, la carriera, le ricette e i programmi tv

Ernst Knam nasce a Tettnag (Germania) il 26 dicembre 1963. Talento precoce, dopo aver lavorato in giro per il mondo per rinomati ristoranti, nel 1989 approda alla corte del grande chef Gualtiero Marchesi come Maestro Pasticciere. Nel 1992 apre la sua pasticceria: “Knam”, in via Anfossi 10 a Milano.

Chef Pâtissier di prestigio, nel 2012 debutta in uno show televisivo dal titolo Il Re del cioccolato, in onda su Real Time dal 2012 al 2015, per poi tornare nel 2021.

A partire dal 2013 Knam prende parte, in veste di giudice, al talent show Bake Off Italia, condotto da Benedetta Parodi: una sfida tra pasticcieri amatoriali strutturata in varie fasi. Tra le altre partecipazioni televisive dello Chef Pâtissier ricordiamo: Che diavolo di pasticceria! (2015-2016), dove ha il compito di salvare pasticcerie in forte crisi, e La mia storia col cioccolato (2019), dove prepara varie ricette dolci di sua creazione, rigorosamente con l’utilizzo del cioccolato.

Recentemente è tornato protagonista in tv col programma La Pasqua di Food Network con Ernst e Frau Knam, in cui insieme a sua moglie propone diverse ricette dolci della tradizione italiana. Tra le passioni di Knam troviamo quella per il design, arte che lo influenza notevolmente per la creazione delle sue prelibatezze.

Vita privata, moglie e figli

Il 2009 è un anno cruciale nella vita di Knam: nel corso di una cena, tramite la sua migliore amica, conosce Alessandra Mion; sarà un colpo di fulmine che appena un anno dopo porterà la coppia al matrimonio. La donna, affettuosamente ribattezzata “Frau Knam”, comincia a lavorare nell’azienda del marito. Nel 2021 vediamo entrambi su Rai 2 in Dolce Quiz, uno show condotto da Alessandro Greco. Il Re del cioccolato ha quattro figli: Claudius e Carlos, nati da una precedente relazione, Giorgio e Anna, avuti dal matrimonio con Alessandra Mion.