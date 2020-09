Temptation Island 2020, chi sono Alberto e Speranza: lavoro, età e presentazione

Alberto e Speranza sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi in onda a partire da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Chi sono Alberto e Speranza: lavoro e storia d'amore

Speranza Capasso ha 33 anni, è nata ad Avellino e vive a Brusciano con il fidanzato Alberto Maritato, 32 anni, originario di Marigliano, in provincia di Napoli, dove la sua famiglia è proprietaria di una macelleria. Appassionato di cucina, Alberto è titolare di tre ristoranti. Insieme da 16 anni, la coppia sta affrontando un momento molto delicato segnato dalle incertezze di lui e dall’insicurezza di lei.

Chi sono Alberto e Speranza: i problemi della coppia

"Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei… La domanda che mi faccio è: Speranza è quella giusta?", si chiede Alberto nel video di presentazione. “Io non volevo partecipare, è stato lui a convincermi perché ho paura di perderlo”, ha ammesso la fidanzata che non si fida di Alberto per un passato segnato da qualche bugia. “Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Però il sentimento me l'ha sempre fatto giustificare”.

(Di seguito il video di presentazione di Alberto e Speranza a Temptation Island 2020 tratto da Instagram)

