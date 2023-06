Chi sono i 5 figli di Gigi D'Alessio: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e l'ultimo arrivato Francesco

Dopo il successo dello scorso anno, il cantante Gigi D'Alessio torna il 1° giugno 2023 su Rai 1 con il suo show "Uno come te". Una vita costellata di successi musicali, ma anche ricca di importanti storie d'amore, che hanno regalato all'artista cinque figli: Claudio, Ilaria e Luca sono nati dal suo matrimonio con Carmela Barbato; Andrea dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo; Francesco dall'amore per la sua nuova compagna, Denise Esposito.

Leggiamo qualche ulteriore informazione sui figli dell'artista.

Chi sono i figli di Gigi D'Alessio

Dal matrimonio tra Gigi D'Alessio e Carmela Barbato sono nati tre figli. Il nome del primogenito è Claudio, nato nel 1986, attualmente imprenditore operante nel wellness: da sempre appassionato di sport, tratta prodotti e integratori assunti da atleti. A 19 anni diventa padre di Noemi, avuto con Francesca, la fidanzata dell'epoca. Dopo aver avuto diverse storie d'amore, anche con personaggi famosi (si parla di Cristina Buccino e Nicole Minetti), ha intrapreso una relazione con la ballerina Giusy Lo Conte. Da questa storia sono nate altre due figlie: Sofia e Giselle.

La seconda figlia di Gigi D'Alessio è Ilaria, nata nel 1992. La ragazza non è molto interessata ad apparire in pubblico nè sembra affascinata dal mondo dei social - e i dettagli sulla sua vita privata sono piuttosto scarni. Sappiamo, comunque, che si è dedicata con grande dedizione agli studi e nel 2017 si è laureata in Scienze Politiche presso l'Università La Sapienza di Roma.

Il terzo e ultimo figlio nato dal matrimonio tra il musicista e Carmela Barbato è Luca D'Alessio. Classe 2003, comincia nel 2017 a pubblicare sul web alcuni video dove si esibisce al canto. Nel 2021 con lo pseudonimo LDA entra nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", diventando uno dei più amati concorrenti dell'edizione 2021-2022 del talent di Canale 5. Pubblica in poco tempo una serie di singoli di successo, come “Quello che fa male”, "Io volevo solo te” e "Bandana", per poi fare l'esordio discografico con l'album dal titolo "LDA". Nel 2023 partecipa in gara alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo: con il brano "Se poi domani" si classifica al quindicesimo posto. Attualmente è fidanzato con una ragazza di nome Miriam Galluccio.



Dopo il divorzio dalla Barbato, Gigi D'Alessio ha una importante relazione con la cantante Anna Tatangelo. Dalla loro storia d'amore nasce, il 31 marzo 2010, Andrea. La relazione tra D'Alessio e la Tatangelo è durata quindici anni circa e, dopo lunghi periodi di alti e bassi, i due hanno deciso di lasciarsi. Gigi D'Alessio ha comunque un bel rapporto con Andrea, che è apparso in più di una occasione in scatti che lo ritraggono insieme al papà.

Il quinto e ultimo figlio di Gigi D'Alessio nasce il 24 gennaio del 2022 e si chiama Francesco. Il bambino è frutto dell'amore tra l'artista partenopeo e la sua compagna Denise Esposito (di 26 anni più giovane). Per la donna si tratta del primo figlio. Pochi mesi dopo il lieto evento, mamma Denise pubblica sul suo profilo Instagram una prima foto del piccolo Francesco.