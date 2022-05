Chi sono i PanPers, conduttori di Only Fun - Comico Show su Nove

Vita privata e professionale dei PanPers, nome del duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino: partiti da Colorado hanno poi spopolato sul web e sono giunti al cinema. Ma chi sono questi campioni della risata? Dalle origini alle fidanzate, dal canale YouTube al profilo Instagram. Scopriamo qualcosa in più sulle loro vite.

Età, provenienza, scuola

I PanPers sono un duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. Il primo è nato a Torino il 17 maggio 1987, mentre il secondo è nato il 25 ottobre 1987 a Pietà di Malta, località maltese situata a pochi chilometri dalla capitale, La Valletta. Luca si è però trasferito con la famiglia nel capoluogo piemontese in tenera età e all’asilo ha conosciuto Andrea. Un’amicizia che dura dunque da una vita e coronata, ai tempi dell’università, dall’iscrizione a una scuola di teatro. Qui i due – grazie anche a un professore – capiscono di avere la verve e i tempi comici giusti per fare cabaret. Una intuizione felice, che farà da lì in poi la loro fortuna.

Da Colorado a Only Fun – Comico Show

Il 2009 è per i due l’anno della svolta: dopo essere passati dallo Zelig (mitico locale milanese) arrivano sul palco di Colorado, show di Italia 1, e vi rimangono fino al 2019, anno della chiusura della trasmissione. Poco dopo il debutto televisivo i PanPers aprono un canale YouTube che in poco tempo guadagna un numero ragguardevole di follower. Qui registrano dei video ricchi di sketch, parodie musicali, divertenti interviste e tormentoni molto amati dal giovane pubblico. Nel 2012 Luca Peracino recita nella serie tv Una grande famiglia (Rai 1), mentre l'anno successivo entrambi fanno parte del cast del film Fuga di cervelli di Paolo Ruffini. Nei successivi anni partecipano ad altri lungometraggi (anche separatamente) e tornano al cabaret su Italia 1 con due show comici: Enjoy – Ridere fa bene (2020) e Honolulu (2021). Dal 19 maggio 2022 i PanPers conducono insieme a Elettra Lamborghini un nuovo programma di canale Nove. Il titolo è Only Fun – Comico Show e vede avvicendarsi sul palco volti noti della nostra scena comica.

Vita privata, fidanzate, Instagram

Nel corso degli anni non sono trapelate molte informazioni sulla vita privata di Andrea Pisani e Luca Peracino. Tempo fa si erano diffuse voci di una presunta relazione tra Andrea e Melita Toniolo, ma il diretto interessato ha poi smentito. Anche se tengono il mondo del pettegolezzo a debita distanza, potete seguire i PanPers sulla pagina Instagram ufficiale, dove di certo non manca il divertimento.