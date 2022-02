Chi sono Kalani e Asuelu, la coppia di '90 giorni per innamorarsi e poi…'

Protagonisti assoluti della sesta edizione di 90 giorni per innamorarsi e poi…, Kalani e Asuelu hanno dovuto affrontare parecchi ostacoli – soprattutto familiari – prima di potersi unire in matrimonio negli Stati Uniti. Scopriamo di più sulla coppia del reality in onda su Real Time ogni domenica alle 21:25.

Chi sono Kalani e Asuelu

Kalani Faagata e Asuelu Pulaa si sono incontrati per la prima volta alle isole Samoa, nel mezzo dell’Oceano Pacifico, dove Kalani – residente negli Stati Uniti – era andata in vacanza per riscoprire le proprie origini e dove Asuelu invece viveva e lavorava. Era infatti animatore e responsabile delle attività del resort dove Kalani aveva deciso di trascorrere le vacanze. La ragazza si innamorò subito di Asuelu, tanto da decidere di perdere la verginità durante una di quelle notti, e rimase incinta. Asuelu decise così di fare l’application per il visto K-1, quello per fidanzati non residenti negli USA, e di partire alla volta dello Utah per sposare la sua amata. Tuttavia, come prevedibile, non incontrò certo il favore della famiglia di Kalani; i genitori non videro nulla di buono in Asuelu, che secondo loro era il solito animatore che si approfittava delle turiste. In più, il padre aveva sempre pensato a un “white guy”, un marito americano, come sposo per la figlia. Nonostante tutto, col tempo i genitori di Kalani hanno accettato Asuelu e il matrimonio – seppur con molte difficoltà – è ancora stabile. La coppia ha due figli, Oliver e Kennedy, che si trovano molto bene coi nonni.

90 giorni per innamorarsi e poi…

90 giorni per innamorarsi e poi… racconta la nuova vita di alcuni promessi sposi che devono procurarsi il visto tra fidanzati per trascorrere 90 giorni negli USA, durante i quali decidere se sposarsi e ottenere la cittadinanza per vivere insieme.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 20 febbraio)

