Chi sono Mike e Natalie, la coppia di 90 giorni per innamorarsi e poi…

Una delle coppie più scoppiettanti di 90 giorni per innamorarsi e poi…, Mike e Natalie si sono visti per la prima volta in Europa, dove hanno deciso di sposarsi nonostante le grandi differenze reciproche. Questa scelta, sfortunatamente, non sembra aver pagato del tutto. Scopriamo di più sui protagonisti del reality in onda su Real Time ogni domenica alle 21:25.

Chi sono Mike e Natalie

Nato nel 1986 a Sequim, nello stato di Washington, Mike Younquist ha conosciuto Natalie Mordovtseva quando gli è stata presentata “virtualmente” dalla moglie del suo migliore amico, che era una amica di Natalie fin dall’infanzia a Kiev. Mike e Natalie hanno iniziato così a chattare e trovarsi in sintonia; quando Mike è andato in Ucraina per incontrarla, non ha più avuto dubbi: era lei “quella giusta”. Durante un romantico viaggio a Parigi, ha così deciso di chiederle la mano. Natalie ha ottenuto il visto K-1 (quello per fidanzati) per poter raggiungere Mike negli USA, ma una volta arrivata si è scontrata con una realtà ben diversa da come se la immaginava. Ragazza di città, ha faticato ad accettare lo stile di vita provinciale del suo compagno, e sono emerse le differenze. Natalie è vegetariana, mentre Mike è ossessionato dalla carne; Natalie credo in Dio, mentre Mike negli alieni… Questa distanza – unita a un rapporto con la suocera non proprio sereno – ha scoraggiato Natalie, che ha però deciso di sposare comunque Mike e cercare di costruire un matrimonio solido. Per il momento, tuttavia, non sembra esserci riuscita, e le tensioni non sono destinate a placarsi.

90 giorni per innamorarsi e poi…

90 giorni per innamorarsi e poi… racconta la nuova vita di alcuni promessi sposi che devono procurarsi il visto tra fidanzati per trascorrere 90 giorni negli USA, durante i quali decidere se sposarsi e ottenere la cittadinanza per vivere insieme.

Dove vederlo in tv

90 giorni per innamorarsi e poi… è in onda su Real Time (canale 21) la domenica alle 21:25, ed è disponibile on demand su discovery+.