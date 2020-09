Temptation Island 2020, chi sono Serena e Davide: lavoro, età e presentazione

Serena e Davide sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi in onda a partire da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Chi sono Serena e Davide: lavoro e storia d'amore

Serena Spena ha 25 anni ed è di Napoli, città in cui gestisce il negozio di bomboniere di cui è proprietaria. Davide Varriale è nato a Soccavo, in provincia di Napoli, è un bravo disegnatore e fa coppia con la compagna da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata quando entrambi erano impegnati sentimentalmente con altre persone, dettaglio che pare essere stato determinante per incrementare la gelosia di lui, adesso vero problema per la loro serenità.

Chi sono Serena e Davide: i problemi della coppia

È Serena a scrivere alla redazione del programma, stanca dell’eccessiva gelosia del suo di Davide che, dice, “sta sgretolando il nostro rapporto”.

“Sono particolarmente geloso nei suoi confronti”, afferma lui nel video di presentazione dove motiva la sua sfiducia nelle modalità con cui è iniziata la relazione, ovvero da una frequentazione quando entrambi erano fidanzati con amici con cui uscivano in coppia e diventata amore piano piano. "Lei ci ha messo molto più tempo di me a lasciarsi alle spalle il passato, questa è una cosa che mi ha segnato", ha affermato lui sollevando un problema che, al momento, pare insormontabile.

Di seguito il video di presentazione di Serena e Davide a Temptation Island 2020 tratto da Instagram

