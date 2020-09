Temptation Island 2020, chi sono i single che mettono alla prova la fedeltà delle coppie

Temptation Island 2020 parte mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione che mette al centro i dissidi e i problemi d’amore dei suoi 12 protagonisti.

Il format è ormai noto: sei coppie, non sposate e senza figli, si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire dal programma oppure un fuoco di paglia che si spegne davanti a un falò di confronto. Determinante è la presenza dei single - 12 ragazzi per le fidanzate, 12 ragazze per i fidanzati – che ‘tenteranno’ i protagonisti nei giorni di lontananza dai rispettivi compagni per aiutarli a comprendere la fondatezza dei loro sentimenti.

Di seguito le schede sulla loro età e il loro lavoro.

Chi sono i single di Temptation Island 2020

Filippo: 31 anni, nato a Zevio (VR) e vive a Ronco all’Adige (VR), fa lo chef a Verona. Ha lavorato anche a Parigi e a New York prima di tornare in Italia. Ama fare boxe, nuoto e le passeggiate in montagna.

Lorenzo: 23 anni, milanese, modello. Ha un cane di razza pitbull di 3 anni che chiama “la mia bambina”. E’ un appassionato lettore e predilige le biografie.

Steve: 23 anni, nato a Gorizia vive a Londra. Fa il bar tender. E’ un grande appassionato di basket, sport che ha praticato anche a livello agonistico.

Mario: 25 anni nato a Gragnano (NA), lavora nell’azienda di famiglia. Appassionato di moda, circa un anno e mezzo fa ha creato un brand di abbigliamento maschile.

Antonio: 25 anni, di Reggio Calabria, studia Giurisprudenza. Giocatore professionista di basket in serie B. Dopo questa esperienza in tv inizierà a giocare nel Mastria Accademy Catanzaro.

Alberto: 31 anni, nato a Colleferro vive a Valmontone (RM), agente di commercio.Ha praticato canottaggio e per passione partecipa insieme a suo fratello alle regate storiche a Venezia: “remare nel canal grande e’ una emozione indescrivibile”.

Gianluca: 31 anni, vive a Milano. Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Fisica che frequenta per 2 anni per poi passare alla facoltà di Informatica. Ha due precedenti in tv: il “GF Vip” nel 2020 e “Uomini e Donne” nel 2019. Si mostra spesso sui social con il suo adorato husky.

Roberto: 30 anni, genovese, lavora come tecnico del gas. Ama fare sport e passare il tempo con i suoi nipotini.

Stefano: 30 anni, nato a Roma ha vissuto a Barcellona, Ibiza e a Mallorca per poi trasferirsi in Australia dove, dopo aver lavorato in un resort come bar manager, ha aperto un coktail bar con sua sorella e altri soci. Ora vive in Italia.

Ettore: 25 anni di Mesagne (BR), lavora come modello e come perito chimico per Eni. Gli piacerebbe iscriversi all’Università per studiare ingegneria chimica. Sportivo, giocava a calcio nella Virtus Francavilla ma due anni fa ha avuto un infortunio che l’ha costretto a fermarsi.

Michael: 35 anni, di Modena, vive a Formigine (MO). Oltre ad essere socio di un boxe crossfit insegna questa disciplina sportiva.

Chi sono le single di Temptation Island 2020

Vanessa: 30 anni di Licata, vive a San Leone (AG). Lavora come barlady pur essendo astemia. Lepiace pattinare, e fare sport in palestra.

Giovanna: 25 anni, di Caserta, personal trainer, insegnante di ballo ed esperta ballerina di reggaeton. Vive insieme ai suoi due adorati cani.

Ginevra: 21 anni, vive a Ladispoli (RM). Ama lo sport la musica e la danza.

Emanuela: 36 anni di Partinico (PA), vive a Siracusa. E’ stata hostess di volo ora lavora come receptionist in un hotel.

Ester: 30 anni, di Codogno (LO), vive a Varedo (MB) e lavora come assistente di Direzione di una multinazionale. Ha partecipato nel 2019 a “Donnavventura” su Rete4.

Eleonora: 22 anni, vive a Roma. Studia giurisprudenza ma per arrotondare fa la ragazza immagine nei locali e occasionalmente la fotomodella. Ha fatto nuoto per tanti anni e sogna una carriera da avvocato penalista.

Adelaide: 29 anni, nata a Pompei (NA), vive a Tenerife con i suoi 3 cani. Visual merchandising per Giorgio Armani.

Giada: 34 anni, di Ravenna, ha un ambulatorio di riabilitazione fisioterapica. Ha praticato tanti sport, tra cui pallavolo, beach volley e tennis, è una brava cuoca ma anche una buona forchetta.

Benedetta: 21 anni, vive a Milano dove studia lingue all’università Cattolica. Per mantenersi agli studi fa la modella e lavora a Telelombardia.

Nunzia: 30 anni, vive a Mugnano di Napoli (NA). Le piace cucinare, passeggiare e ama molto il mare.

Giulia: 21 anni, nata all’Havana, vive in provincia di Lucca. E’ network marketing per una compagnia di viaggi. Pratica equitazione e vorrebbe fare la modella.