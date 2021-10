Furto a casa di Chiara Biasi, portato via un bottino d'oro

Doccia gelata per Chiara Biasi. Questa notte i ladri si sono introdotti nell'appartamento di Milano in cui vive l'influencer, in zona corso Venezia, portando via un ingente bottino, anche se non ancora quantificato. E' stata la 31enne a dare l'allarme intorno alle 3.50, appena tornata a casa.

Rientrando nell'abitazione - come fa sapere Milano Today - la Biasi ha notato che alcune luci che aveva lasciato accese erano state spente, capendo così che qualcuno si era introdotto nell'appartamento, per poi averne la conferma poco dopo, vedendo le stanze a soqquadro. Sono spariti abiti firmati, cinque orologi - tra Rolex e Patek Philippe - e gioielli. Stando a quanto finora accertato, i ladri sarebbero entrati da una finestra - la casa si trova al terzo piano - approfittando dell'assenza della Biasi, che era uscita verso le 22 per andare a cena con amici. I malviventi sarebbero poi fuggiti da un'altra finestra, trovata aperta ma non forzata. Sui social ancora nessuna dichiarazione da parte dell'influencer che conta 3 milioni di follower, probabilmente sotto shock per quanto accaduto.