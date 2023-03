Ferragnez, prima lo sfogo di Chiara poi il quadretto (perfetto) di famiglia. Crisi finita o no?

Che le mosse comunicative dei Ferragnez siano studiate a tavolino con una precisione maniacale è risaputo ma cosa si nasconde dietro questi ultimi scatti "rubati" di una delle famiglie più influenti d'Italia? Da un lato abbiamo Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale, donna che si pensa libera, mamma, moglie e recente conduttrice improvvisata in uno dei programmi di punta della tv italiana, Sanremo, che, proprio ieri, con un lunghissimo e inaspettato post su Instagram, ha lamentato di star vivendo un grande momento di difficoltà e sconforto. Dall'altro lato abbiamo suo marito, Fedez che dopo il caos di Sanremo e quel bacio con Rosa Chemical che ha fatto infuriare sua moglie, dopo essere sparito dai social, essere tornato con un'improvvisa balbuzie e aver spiegato di aver abusato di psicofarmaci per problemi di salute mentale, torna a postare un perfetto quadretto di vita familiare insieme a sua moglie e i loro bambini. Il tutto a qualche ora di distanza dal post della moglie. Ma cosa si nasconde dietro queste mosse social dei Ferragnez? Questa crisi, per certi versi confermata tra le righe proprio ieri dalla stessa Chiara Ferragni, è stata superata o no?

Qual è la verità su questa famiglia che milioni di persone seguono ogni giorno sui social per scoprire qual è l'outfit del giorno di Chiara Ferragni, quale sarà il nuovo siparietto divertente della piccola Vitto o quale il nuovo gioco preferito di Leone? Se da un lato, ieri, Chiara con quel monologo scritto post-Sanremo ci ha voluto dare qualche indizio sulle sue difficoltà - le frasi "Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene", infatti, parlano chiaro - dall'altro lato Fedez vuole far tornare la comunicazione sulla sua famiglia basata esclusivamente sull'idillio d'amore. E basta analizzare il suo ritorno sui social, con storie tutte dedicate ai suoi bambini, alle gite fuori porta e agli scatti perfetti di una famiglia che si ama alla follia, per capirlo.

Ma dietro questa patina di perfezione, forse, c'è ancora tensione tra Chiara e Fedez e quel bacio dato sul naso dato da Fedez a Chiara sembra farlo capire bene, così come il volto di lei, un po' meno sereno del solito. I due hanno sicuramente qualcosa da risolvere nella loro coppia ma staremo a vedere come andrà a finire questa storia. E non dimentichiamoci che tra un po' uscirà la serie The Ferragnez su Prime video che, forse, ci svelerà qualche verità in più.