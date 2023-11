"Chiara e Fedez, ma che architetto avete scelto?": il video con tutti gli angoli più criticati della nuova casa

La stanza cinema con tanto di sedute in velluto rosso, una cabina armadio grande quanto un monolocale, scarpiere da fare invidia a un negozio: i dettagli sulla nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez sono via via presentati in questi giorni ai follower, spettatori di tour virtuali che sin dai primi mattoni hanno mostrato la costruzione del mega appartamento. Ora la coppia con figli e cagnolina al seguito si è definitivamente trasferita nella lussuosissima magione a tre piani situata nel quartiere milanese di Citylife. La quotidianità dei Ferragnez prende così piede tra gli spazi enormi dell'abitazione che però, all'occhio attento di qualcuno, non appaiono proprio entusiasmanti, anzi. In particolare, è su TikTok che è stato pubblicato un video con tutti gli angoli nella nuova casa Ferragnez che lasciano perplessi per gusto o funzionalità.

"Cari Chiara e Fedez, ma chi cavolo è il vostro architetto?" si legge nella clip che raccoglie tutti gli angoli meno apprezzati dell'appartamento, domanda provocatoria che ha suscitato un accesso dibattito: "Ognuno ha i propri gusti, non ci piove, però secondo me era più bella la casa "vecchia"... neppure a me piace l'arredamento di questa... e non è invdia" scrive uno dei tanti tra i commenti dove si ricorda che il professionista che ha seguito i lavori della casa sia Filippo Fiora, architetto e grande amico di Chiara, a cui la stessa imprenditrice aveva rivolto il suo grazie per il lavoro svolto.

(Di seguito il video TikTok @mariachiarafusco)