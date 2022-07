I Ferragnez in Salento: le foto della vacanza e il video di Chiara in versione "chef"

Tappa pugliese per Chiara Ferragni e Fedez, arrivati in Salento da qualche ora e già totalmente inseriti nell'atmosfera estiva tipica delle giornate estive più assolate del Tacco d'Italia. Gite al mare, tramonti, relax a bordo della piscina della masseria di Otranto scelta per il soggiorno sono raccontati attraverso le storie Instagram della coppia che così unisce l'impegno lavorativo del rapper, atteso a Gallipoli per il concerto di Radio Norba Cornetto Battiti Live dove si esibirà con Tananai e Mara Sattei, allo svago offerto dalla terra salentina.

Non mancano, poi, le prelibatezze del luogo, immortalate in diversi video dal cantante che ha anche mostrato la moglie nell'inedita versione di cuoca pronta a infornare focacce e cucinare la tipica pasta salentina in un'enorme padella. Con loro anche altri musicista e Tananai, collega e amico della coppia che conferma così la sua predilezione e il suo affetto per il Salento: era il 2020, infatti, quando Chiara Ferragni fu testimonial della sfilata Dior tenutasi a Lecce e fu proprio durante quel soggiorno che scoprì di essere incinta della sua secondogenita Vittoria.

Clicca se non vedi le foto