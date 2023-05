Chiara e Fedez, gelo alla presentazione della serie: la domanda "di troppo" di Katia Follesa (video)

Chiara Ferragni e Fedez sono stati accolti da una folla di fan all'Arco della Pace, a Milano, per la presentazione della seconda stagione di The Ferragnez - La serie, in onda su Amazon Prime Video. L'evento si è svolto ieri, mercoledì 17 maggio, alla vigilia dell'uscita dei primi quattro episodi della serie. "Grazie a tutti per essere qui", ha detto l'influencer emozionata, che mano nella mano con il marito ha raggiunto il pink carpet, supportata da tutta la famiglia. Con loro, infatti, anche Marina Di Guardo, madre di Chiara, e le sorelle, Valentina e Francesca, accompagnata dal fidanzato Riccardo Nicoletti.

Presentati da Katia Follesa, Chiara e Fedez hanno poi risposto ad alcune domande. Ma tra queste è stata una in particolare a destare un momento di incertezza di entrambi, visibile dall'espressione sul volto di Fedez e poi anche da quello della moglie, subito pronta a prendere la parola risolvendo l'attimo di imbarazzo. "The Ferragnez ha rafforzato il vostro rapporto?" ha chiesto Katia Follesa. "Sì... Per me sì", ha risposto Chiara apparsa sorpresa davanti alla mancata risposta tempestiva del marito che dal canto suo ha chiesto: "L'ha rafforzato?". "Poi tu dai il tuo parere..." ha aggiunto allora ancora Chiara rivolgendosi a Fedez che, a quel punto ha dato risposta affermativa mentre Katia Follesa sottolineava ironicamente la "battle in corso" tra i due.

Negli ultimi mesi, in effetti, e soprattutto dalla partecipazione al Festival di Sanremo, la storia di Chiara Ferragni e Fedez ha attraversato diversi momenti di difficoltà, poi spiegati come riconducibili ai problemi di salute del rapper. Dalla prima stagione "sono successe tante cose, siamo cambiati e sicuramente cresciuti" ha detto infatti l'imprenditrice digitale presentando il nuovo prodotto televisivo attesissimo da milioni di fan.