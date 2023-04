Scala a chiocciola, camino e vista mozzafiato: Chiara Ferragni (senza Fedez) mostra la sua nuova casa

Lo scorso luglio Chiara Ferragni e Fedez avevano già consentito ai follower una sbirciatina virtuale nella loro nuova casa in costruzione, a pochi passi da quella attuale di Citylife, quartiere tra i più esclusivi e moderni di Milano, dive vivono con i figli Leone e Vittoria. Adesso i social hanno presentato un nuovo tour presso le immense stanze dell'abitazione dove l'imprenditrice ha posato a favore di obiettivo, con la sorella Valentina ma senza il marito.

Grande scala a chiocciola che fa capire che il mega appartamento si svilupperà su due piani, un camino e una vista mozzafiato sulla città sono i dettagli che subito balzano agli occhi nella rassegna di immagini, postate da Chiara al ritorno dal weekend romano con tutta famiglia. Particolari lussuosi questi che si aggiungono a quelli già svelati nei mesi scorsi e che avevano fatto riferimento a una piscina e a una palestra come pertinenze dell'intero edificio. In una diretta su Instagram Fedez e Chiara hanno annunciato che il trasloco definitivo nella nuova casa sarà ad agosto o settembre 2023: ai follower non resta che attendere per conoscere il risultato di mesi e mesi di lavoro per la nuova, immensa residenza.

I dettagli della nuova casa

I Ferragnez vivono attualmente in un appartamento in affitto di quasi 400 metri quadrati nel lato est di CityLife. Si tratta di un superattico tra le case disegnate da Zaha Hadid, le così dette "navi da crociera" bianche e marroni. Con la nascita della seconda figlia la coppia ha deciso di optare per una nuova dimora, tra le Residenze Libeskind II, nella parte sud di City Life. Si tratta di appartamenti in costruzione con edifici più bassi per "armonizzarsi" con le case di cent'anni fa della "vecchia" zona Fiera. L'appartamento dei Ferragnez sarà proprio tra questi e, in particolare, il più grande e prestigioso di tutto il complesso. Si tratta infatti di un superattico su due livelli con ampia terrazza.