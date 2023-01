Chiara Ferragni, scotch sui capezzoli e mini abito trasparente, piovono critiche: "Senza decoro"

Fedez l'ha definita: "Scandalosa", gli haters l'hanno chiamata "una donna senza decoro" e perfino i suoi fan, che spesso la elogiano, sono rimasti un po' delusi da lei, ricordandole che sì, è bella ma non serve che ogni volta si scopra così. A Chiara Ferragni, però, le opinioni altrui non importano molto, soprattutto in fatto di look e se lei ha voglia di provocare con dello scotch a forma di x sui capezzoli e un abitino completamente trasparente addosso, lo fa senza farsi il minimo scrupolo. Dopotutto è lei stessa ad affermare continuamente che ogni donna deve essere libera di esprimere la propria femminilità e sensualità anche da mamma e da moglie e a qualsiasi età. Quindi, miss Ferragni, ancora una volta, ha fatto centro riuscendo a colpire l'attenzione di tutti e a far parlare di sé.

In occasione della festa per il compleanno della sua sorella minore, Valentina, Chiara ha sfoggiato un outfit super hot dove oltre a degli stivaloni di pelle lucida ai piedi, ha indossato solo degli slip, uno scotch copri capezzoli e una sottoveste di pizzo trasparente che metteva in mostra le sue forme e il suo fisico mozzafiato dopo due gravidanze.

La mamma di Leone e Vittoria ha scelto di non sopprimere la sua sensualità nonostante spesso sui social venga criticata per i suoi look e anche questa volta non sono mancati gli attacchi, non solo degli haters, ma anche dei fan, stanchi di vederla sempre mettersi a nudo.

"Dobbiamo imparare ad avere più rispetto per noi stesse ed esibire la nostra femminilità senza la necessità di ostentare un corpo semi nudo, questo sarebbe il vero segnale di una autentica rivoluzione personale" è il commento di un utente su Instagram, "Mi dispiace ma questa non è moda, sei un modello per tante ragazzine là fuori, per favore pensa a loro", è, invece, il suggerimento di qualcun altro. "Si può uscire in biancheria intima? Non c'è più decoro o regola per niente" è la critica di un'altra persona e c'è perfino chi arriva a dire: "Povera generazione che imita questo scempio". Sembra proprio che la moglie di Fedez, questa volta, non sia piaciuta proprio anche se qualche fedelissimo, che la trova sempre bella, resta.