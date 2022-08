Chiara Ferragni provoca con un abito "a raggi X" e il pubblico si scatena: "Hai i reni infiammati?"

"Dolori muscolari? Prova Voltaren", "Hai i reni infiammati"?, "Per Carnevale o Halloween sarebbe il top", Prendi un Oki" sono solo alcuni dei commenti più divertenti che si possono leggere sotto il nuovo post di Chiara Ferragni dove, la trentacinquenne, in vacanza a Ibiza con tutta la sua famiglia, si mostra con un nuovo abitino attillato dalla fantasia davvero bizzarra. Quella stampata sul vestito in questione, infatti, sembrerebbe proprio una radiografia con alcune parti del corpo segnate in rosso, come se quella sulla Ferragni fosse una via di mezzo tra un'immagine a raggi X e una termica che mette in evidenza due punti specifici del suo corpo: il seno e i glutei, anche se in questo secondo caso, forse, il rosso dell'immagine, cade un po' troppo in su.

La moglie di Fedez è da sempre una trend setter e una grande provocatrice in fatto di stile e non sono una novità i suoi abiti fuori dagli schemi. Basta ricordare i suoi recenti pantaloni non pantaloni che lasciavano i gluei in fuori o i suoi vestiti vedo non vedo, per non parlare della maglietta con l stampa di un seno nudo indossata dall'influencer poche settimane fa. Ma questa volta, il look a raggi X della mamma di Leone e Vittoria ha lasciato tutti a bocca aperta e ha scatenato i followers dell'influencer bresciana che si sono divisi tra chi ha amato questo look alternativo e chi ha ritenuto che, questa volta, Chiara, abbia toccato il fondo con un abito "talmebte brutto da mettere a disagio" come ha commentato un utente su Instagram.

E c'è anche chi pensa che la Ferragni abbia fatto una caduta di stile con questo vestito e c'è chi pensa che se, questo abitino, venisse indossato da una persona "normale", questa sarebbe presa in giro a vita. Ma Chiara, che si moda e soprattutto di business se ne intende, ha ottenuto esattamente ciò che voleva, far parlare di sé e ancora una volta ha dimostrato tutta la sua lungimiranza.