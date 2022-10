Chiara Ferragni, l'outfit super sexy per il compleanno di Fedez : le foto

Chiara Ferragni ha deciso di osare per il compleanno del suo Fedez. Oggi Federico compie 33 anni e ieri sera, in occasione del super party, l'imprenditrice digitale ha deciso di stupire gli ospiti e anche il marito con un outfit davvero molto provocante. Chiara ha indossato una jumpsuit nera di Magda Butrym della pre-collezione primavera-estate (il cui prezzo ancora non è disponibile ma che ogni probabilità supera i 1.200 euro visto i prezzi di abiti simili sul sito della casa di moda), la pre-collezione viene venduta dopo la stagione autunno-inverno, ma prima che sia messa in commercio la vera collezione primavera/estate.

Il completo era composto da un paio di pantaloni lunghi con una leggera svasatura alla caviglia mentre il top è composto da un top incrociato sulla vita, sul seno e sulle spalle impreziosito con delle grandi rosa nere (proprio come il vestito) marchio di fabbrica del brand.

La festa di compleanno di Fedez

Una grande torta di compleanno con i frutti di bosco, The Lazzino che ha suonato il pianoforte e ovviamente non sono mancati i momenti romantici con Chiara, i due sono stati immortalati da Chiara Biasi mentre si stavano baciando e la foto è stata prontamente condivisa sui social. La festa di compleanno del rapper è stata organizzata all'Hotel Principe di Savoia a Milano.