Chiara Ferragni commenta le voci sull'addio a Fedez: il video

La foto di un bacio scambiato al tramonto di Ibiza e pubblicato sui social con la didascalia "Ciao Amore" ha fatto sorgere il sospetto che la storia tra Fedez e Chiara Ferragni potesse essere davvero alle battute finali. Le voci di una crisi di coppia si inseguono a intervalli più o meno regolari dalla loro partecipazione a Sanremo, ora alimentate, ora spente dalle condivisioni social dei due protagonisti di scatti in solitaria o di post con la famiglia. Nell'ultimo il rapper e la moglie hanno regalato ai fan un romantico scorcio di loro due insieme e, con un video, Chiara Ferragni ha smentito qualsiasi interpretazione diversa da quella che appare nella foto.

"Ieri ho fatto questa bellissima escursione con Fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l'ha pubblicata e ha scritto come caption "ciamo amore". E oggi vedo mille articoli che vedono questo "Ciao amore" come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire", ha detto Chiara su TikTok. Amore a gonfie vele, dunque, con Fedez che, prima della foto con la moglie, l'ultimo post che aveva condiviso era il suo addio alla loro amatissima cagnolina Mati, descritta come "parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più".