Chiara Ferragni festeggia il nipote, ma al centro delle foto c'è lei: "Il bimbo quasi tagliato fuori"

"Felice primo compleanno Edo. La tua famiglia ti ama tantissimo e sarà sempre qui per te. Congratulazioni ai tuoi fantastici genitori Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti": così zia Chiara Ferragni rivolge al nipote Edoardo i suoi più affettuosi auguri per il suo primo anno di vita, ripercorso con una serie di immagini che mostrano il piccolo festeggiato dai primi giorni di vita a oggi. Ma è proprio la scelta di qualche scatto postato per omaggiare il nipotino a suscitare le reazioni degli utenti che hanno notato un dettaglio tutt'altro che consueto in questo tipo di post.

Se, infatti, è consuetudine posizionare al centro della foto la persona festeggiata, ancor più se gli si rivolgono gli auguri nella didascalia, nella prima delle immagini postate su Instagram c'è proprio Chiara in mezzo alle sorelle, con il figlio Leone davanti alla torta di compleanno, Valentina con Vittoria in braccio alla sua destra e Francesca con il piccolo Edoardo a sinistra che quasi viene tagliato dall'inquadratura. Il particolare non è affatto sfuggito allo sguardo di qualche utente: "Post di auguri al nipote = lei nel mezzo con suo figlio e il festeggiato quasi tagliato dalla foto" si legge tra i commenti; "Dalla foto sembra che il festeggiato sia Leone", nota un altro utente; "Una torta messa là con la carte forno, senza candelina e senza il festeggiato davanti" è ancora l'osservazione che fa risaltare la scelta della zia influencer di dare visibilità al nipotino sì, ma fino a un certo punto. Le protagoniste della foto, però, non si curano affatto di considerazioni come queste e, se Chiara Ferragni certo non replica, la sorella Francesca la ringrazia per un post dedicato al figlio che in un'ora ha raggiunto oltre 125mila like.