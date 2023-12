Chiara Ferragni e il caso Balocco: adesso parlano gli amici (compreso Luca Argentero)

Il video-scuse di Chiara Ferragni ha suscitato non poche reazioni. Il video-messaggio dell'influencer e imprenditrice sulla questione beneficenza-Ballocco-multa dell'Antitrust è stato molto commentato e tra i molti messaggi alcuni sono di collaboratori, amici e familiari.

Tra i primi a manifestare il sostegno a Ferragni figurano Angelo Tropea, amico storico di Ferragni che l'ha aiutata e accompagnata nella crescita imprenditoriale, che ha scritto: "Ti fa onore questo messaggio pubblico. Mai che a farlo sia qualcuno che ci rappresenta nella vita pubblica. Mai. Ancora una volta il fallimento di una classe politica in termini di onestà e dignità. Sempre con te". Manuele Mameli, il suo truccatore, ha "Chiunque abbia incrociato il tuo cammino riconosce la tua bellezza, la generosità e la purezza. Sempre con te. I love you". Fabio Maria Damato, il general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection, ha espresso la sua vicinanza e solidarietà con un cuore.

La vicinanza di amici e parenti

La madre Marina Di Guardo ha commentato con un cuore, come hanno fatto anche Fedez e le sorelle Valentina e Francesca. Ma non solo la famiglia, anche alcuni amici hanno espresso solidarietà a Ferragni, merito anche della decisione di donare un milione all'ospedale Regina Margherita. Alice Campiello, influencer, ha scritto: "È spettacolare, una delle persone più umili, semplici, altruiste e pure che io abbia mai conosciuto... Lo dico veramente con tutto il cuore". Luca Argentero, e anche la moglie Cristina Marino. sono grandi amici e per questo motivo l'attore ha risposto al video pubblicando le mani giunte in segno di preghiera. Paola Turani ha condiviso un cuore, come anche Veronica Ferraro e l'Estetista Cinica. Stefano Guerrera, influencer e informatico, ha commentato: "Internet è un posto incredibile: se chiedi scusa non dovevi perché dovevi stare zitto, ma se stai zitto dovevi chiedere scusa".