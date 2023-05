Chiara Ferragni presa di mira per l'estrema magrezza: "Sei anoressica, fatti aiutare"

Non c'è giorno in cui Chiara Ferragni non riesce a far parlare di sé. Che sia per qualche dichiarazione forte, qualche siparietto con i suoi bimbi, Leone e Vittoria, le voci di crisi con il marito Fedez o i suoi outfit osé, l'imprenditrice digitale da 30 milioni di followers è sempre sulla bocca di tutti. A volte, però, tra l'infinità di elogi nei suoi confronti ci sono anche numerose critiche da parte di haters che se la prendono con la sua vita agiata, il suo "lavoro-non-lavoro" da influencer e quel suo volersi porre come grande esempio da seguire che, secondo i più, non sempre sarebbe corretto, soprattutto per le giovani ragazze. Il parere di molti, infatti, è che Chiara Ferragni sia tutt'altro che un esempio da seguire, soprattutto se parliamo di salute.

A tal riguardo, l'influencer, è stata presa di mira, dopo aver pubblicato una foto su Instagram che mette in mostra una magrezza esagerata che, se presa ad esempio dalle adolescenti, potrebbe essere estremamente pericolosa, soprattutto per la loro salute fisica e mentale. E la stessa Chiara è stata accusata, sui social, di soffrire di anoressia.

"Ma sei un'anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista", le ha commentato qualcuno sotto la foto che la ritrae con un outfit che mette in mostra le sue braccia magrissime e il suo mini punto vita. "Hai i lineamenti alterati per la troppa magrezza, l'anoressia è un male, svegliatevi", ha commentato, invece, qualcun altro. E c'è anche chi ha voluto specificare di aver notato, ultimamente, in Chiara Ferragni, un fisico troppo "pelle e ossa" definendolo un campanello d'allarme di disturbi alimentari o problemi di salute mentale.

Sono stati tantissimi i commenti di questo tipo per l'attuale immagine di Chiara Ferragni che, ha descritto la sua foto come "healthy", quindi, "salutare" ma che quasi tutti hanno interpretato come un esempio di tossicità da non seguire assolutamente. Chiara, questa volta, ha deciso di non rispondere alle critiche e lasciare che questa polemica nei suoi confronti muoia da sola. Vedremo se nei prossimi giorni cambierà idea.