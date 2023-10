Chiara Ferragni: "Spendete 150 euro nel mio negozio e potete incontrarmi". È polemica

È di qualche giorno fa l'annuncio che Chiara Ferragni ha diramato sui social per condividere quella che per i suoi fan può apparire come una imperdibile opportunità: "Da circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni brand - ha premesso l'imprenditrice - a novembre faremo un cocktail party d'inaugurazione e da qualche giorno è attivo un concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l'ora di vedervi...".

Dopo il rientro a casa di Fedez dal Fatebenefratelli, i contenuti social di Chiara hanno riguardato prevalentemente la salute del marito, la felicità dei loro figli di riabbracciare il papà e i ringraziamenti per il sostegno dimostrato in quei momenti di apprensione. Il ritorno alla normalità è stato, dunque, accompagnato dalla ripresa dell'attività imprenditoriale e, tra i vari contenuti, da un video in onore di "The Blonde Salad", il blog con cui l'influencer diede avvio alla sua fama nel mondo ancora semisconosciuto della rete 14 anni fa. Di recente lei insieme a tutta la sua squadra ha celebrato l'anniversario di TBS con una scenografica torta a tema che riportava i nomi delle persone coinvolte nel progetto che l'ha aiutata a diventare una trendsetter. Partendo da qui Chiara ha sviluppato il brand e le collection che oggi spopolano nel mondo.

Non è la prima volta che l'influencer e imprenditrice digitale mette in palio la possibilità per le sue fan di conoscerla da vicino e passare del tempo insieme, anche se la grande affluenza a questo tipo di eventi e il via vai che ne consegue rende ovviamente complicato il contatto diretto. Inevitabile pensare che questi contest abbiano un dna pubblicitario che spesso sovrasta il contenuto reale di fare la diretta conoscenza di Chiara, punto di riferimento per chi tenterà comunque la fortuna di conoscerla spendendo 150 euro in accessori caratterizzati dall'inconfondibile occhio stilizzato.