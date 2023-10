Chiara Ferragni mostra il suo nuovo armadio in ufficio: "Il sogno di una ragazza alla moda che diventa realtà"

Chiara Ferragni dà il benvenuto ai follower che virtualmente sbirciano tra le stanze del suo "nuovo armadio in ufficio". Stanze, sì, il termine non è una svista, dal momento che le foto e il video postati dall'imprenditrice italiana più influente nella moda testimoniano la vastità di un locale grande come un'abitazione, ma adibito esclusivamente a capi di abbigliamento di ogni sorta.

"Benvenuti nel mio nuovo armadio in ufficio", si legge a corredo dell'esclusiva rassegna di immagini: "Non potrei amare di più questo posto, è il sogno di una ragazza alla moda che diventa realtà". Poche le parole riportate a margine del post a cui bastano i dettagli degli accessori ordinatamente ripresi ognuno nel proprio spazio a raccontare l'ambiente in cui si muove: al centro un enorme specchio circondato da luci e una poltrona, poi scaffali pieni di scarpe di ogni tipo, cappotti e giacche, abiti, jeans, maglioni e le immancabili borse, tutte illuminate da un impianto sapientemente pensato per valorizzare ogni capo. Immediate le reazioni dei follower, divisi tra quanti ammettono di desiderare anche loro un armadio grande e rifornito come quello e chi, al contrario, considera il post un'ostentazione fine a se stessa. Non mancano poi le battute: "Anche lei dirà “non ho niente da mettere?”". Si immagina di no, ma poi chissà, tutto può essere... Il "nuovo armadio in ufficio" anticipa di qualche tempo la nuova casa in cui Chiara Ferragni si trasferirà con Fedez e i figli Vittoria e Leone, un luogo che ha già mostrato durante il corso dei lavori.