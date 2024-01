Chiara Ferragni dall'avvocato divorzista: parla il team di lei

Non soffia un buon vento su Chiara Ferragni. Né dal punto di vista professionale, dopo la multa di un milione di euro dell'Antitrust, né da quello sentimentale, a quanto pare. Proprio nelle scorse ore infatti l'influencer è stata vista entrare nello studio di uno degli avvocati divorzisti più famosi di Milano. A raccontarlo è Vanity Fair, che attinge a "fonti esclusive" per spiegare che la crisi col marito Fedez sarebbe più seria di quel che sembra.

Da settimane ormai si vocifera di maretta tra Chiara e Fedez. Goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato lo sfogo di lui contro Myrta Merlino, avvenuto nei giorni scorsi: il rapper si era scagliato contro la giornalista di "Pomeriggio 5" in difesa della moglie, ma la stessa moglie avrebbe preferito il silenzio. Oggi un nuovo macigno tra i pettegolezzi: nel pomeriggio di ieri Chiara è stata vita entrare in un palazzo in zona Porta Venezia, nel capoluogo meneghino, edificio in cui lavora uno dei più prestigiosi avvocati divorzisti d'Italia. Come spiega Vanity Fair, Chiara è arrivata da sola, accompagnata esclusivamente dal suo autista, ed è poi sparita dietro a un grosso portone, senza rilasciare dichiarazioni né menzionando l'episodio nelle occasioni pubbliche o sui social network.

Che cos'è successo dentro le mura dell'edificio? Al momento non è dato sapere, visto che i Ferragnez non fanno definitivamente chiarezza. A parlare però è il team di Chiara, che smentisce che l'imprenditrice digitale sia effettivamente entrata nel palazzo. Una smentita che arriva poco dopo la pubblicazione dell'articolo, ma che però non ha portato certo Vanity Fair a ritrattare, anzi. Intanto Chiara e Fedez si mostrano nelle Instagram stories sempre più distanti, è sempre più raro vederli immortalati insieme alle prese con i giochi dei bambini Leone e Vittoria, 5 e 2 anni.

La crisi, dicevamo, sarebbe scoppiata proprio a seguito dello sfogo di Fedez contro Merlino, appunto. Per chi avesse perso l'accaduto, è presto spiegato. A inizio gennaio Fedez, spazientito dalla presenza di un inviato di Pomeriggio 5 sotto casa, aveva usato parole pensanti contro la giornalista: "Ci tenevo a farti una domanda - l'aveva apostrofata - visto che ti reputo una grande giornalista: così come tu vieni sotto casa mia, dove l'unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca e anzi ti invito a venire anche domani così controlliamo come fa la cacca Paloma, ma sei stata per caso sotto casa dell'ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso partito per aver sparato e aver utilizzato l'immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacche di cane magari non ne trovavi ma qualche bossolo potevi trovarlo".

Uno sfogo che non sarebbe piaciuto a Chiara, già alle prese con una situazione delicata dal punto di vista mediatico. Nelle stesse ore infatti l'influencer assoldava un team di legali ed esperti di comunicazione per provare ad arginare la sua crisi d'immagine. Di fronte ai pettegolezzi, Fedez l'altroieri aveva smentito la crisi, che però torna oggi di grande attualità grazie alla testimonianza raccolta da Vanity.

Tutte le crisi dei Ferragnez

Di tensioni tra Fedez e Chiara si parla ormai da tempo, da un anno precisamente. I primi problemi sono nati subito dopo il festival di Sanremo, quando lui aveva rovinato alla moglie l'impegno da co conduttrice del festival baciando all'improvviso sul palco un collega. Per la coppia era stato difficile ritrovare la complicità, ma poi l'allarme era rientrato. Prima ancora, i due avevano vissuto un momento delicato mai raccontato davanti alle telecamere ed emerso solo successivamente, ovvero al momento di girare la docu serie "The Ferragnez". Oggi invece, su questa nuova crisi, regna ancora il silenzio.