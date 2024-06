Milly Carlucci: "A Ballando con le stelle inviterei Chiara Ferragni"

Alla nuova edizione di Ballando con le stelle mancano ancora tre mesi circa (la data d'inizio dovrebbe essere sabato 28 settembre), ma già il totonomi per i potenziali concorrenti dello storico dance show di Rai 1 avanza tra le curiosità dell'estate. Barbara d'Urso, Belen Rodriguez, Francesco Paolantoni, Melissa Satta sono solo alcuni dei nomi dei personaggi che avanzano tra i rumors come protagonisti di una pista da ballo che ogni anno Milly Carlucci provvede a riempire, ma il tempo delle comunicazioni ufficiali è ancora lontano. Intanto la conduttrice e autrice è impegnata nelle tappe di Ballando on the road, il live casting volto alla scoperta di talenti della danza di tutte le specialità, di tutte le età, professionisti o appassionati. E proprio nella tappa che si è tenuta a Bergamo, nell'intervista rilasciata al Corriere di Bergamo, Carlucci ha ammesso che anche a Chiara Ferragni sarebbe esteso l'invito per la partecipazione a Ballando.

Milli Carlucci invita Chiara Ferragni a Ballando?

L'influencer è e resta al centro delle cronache mediatiche del momento. A lei, durante una puntata de La Vita in Diretta, ha fatto riferimento Selvaggia Lucarelli, giurata storica di Ballando con le stelle e ospite di Alberto Matano come autrice del libro Il vaso di Pandoro dedicato all'ascesa e alla caduta dei Ferragnez. "Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest'anno a Ballando? Secondo me quest'anno ci dice di sì", le ha detto la scrittrice durante un collegamento con la trasmissione di Rai 1. Scambio che è stato ricordato a Carlucci nell'ultima intervista: "E io ho risposto: “Perché non la contatti tu?”", ha affermato la conduttrice ricordando quel momento. Poi la risposta secca alla domanda se le piacerebbe avere l'imprenditrice digitale nel cast: "Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo", ha affermato. All'annuncio ufficiale del cast manca ancora tempo... E chissà quali saranno le sorprese di quest'anno.