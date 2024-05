Chiara Ferragni, notte folle a Los Angeles: il balletto hot tra i tavoli del locale

Chiara Ferragni sta provando a distrarsi dopo le delusioni professionali e sentimentali degli ultimi mesi. Negli ultimi giorni l'influencer è volata a Los Angeles insieme ad alcuni amici storici e proprio da lì arrivano alcuni video che la immortalano nei momenti di ricercata spensieratezza. L'ultimo a pubblicare una clip dell'influencer è Manuele Mameli, suo amico e truccatore partito insieme a lei, che la riprende in un video in cui l'imprenditrice si mostra in versione super sexy: eccola mentre balla tra i tavolini di un locale. Indosso ha un completino bianco, top e minigonna, che la rende bellissima.

Ferragni ammicca allo smartphone e balla divertita e spensierata come non si vedeva da tempo. Anche Chiara Biasi, amica e collega partita insieme a lei, si immortala mentre fa lap dance nello stesso locale. Poi Biasi fotografa la location e appare chiaro come l'atmosfera sia decisamente hot: attorno al palo ci sono infatti anche uomini e donne vestiti solo di biancheria intima che danzano. Una nottata all'insegna del divertimento poi al mattino dopo le due si sono concesse una rigenerante seduta di pilates. E oggi è già tempo di ripartire.

Tornata in Italia Ferragni dovrà continuare a ricostruire la sua vita dopo i problemi privati e lavorativi. Mentre Fedez, l'ex marito, è stato immortalato mentre ammicca a un'altra ragazza, pare che l'agenzia che l'influencer aveva assoldato per rilanciare la sua immagine dopo lo scandalo Balocco abbia deciso di troncare i rapporti. Il motivo? Chiara non rispetterebbe i patti, ovvero non seguirebbe la strategia proposta dall'agenzia. Insomma sembra proprio che Chiara voglia riprendere in mano la propria vita con tutta la libertà di cui ha bisogno. E con l'amore intorno, quello degli amici di sempre e quello dei figli Leone e Vittoria che la aspettano a casa in Italia.

