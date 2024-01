Chiara Ferragni, parla la no-profit americana: "Mai ricevuto soldi". Lei replica (video)

Un nuovo capitolo del caso Ferragni pare aggiungersi ancora a quelli che da un mese circa riempiono le cronache mediatiche. Al centro delle ultime novità è ancora la bambola Trudi che nel 2019 Chiara Ferragni annunciò in vendita sul suo sito The Blonde Salad. "Tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un'organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore" spiegò allora l'influencer, ma adesso, alla luce degli ultimi risvolti raccontati dal programma di Rete 4 Zona Bianca, qualcosa non torna.

Il conduttore Giuseppe Brindisi ha spiegato che la redazione ha contattato su LinkedIn Ross Ellis, ceo e fondatrice della "Stomp Out Bullying", che a proposito di Chiara Ferragni e di una sua donazione ha risposto: "Non sappiamo chi sia questa donna e non abbiamo mai ricevuto una donazione". Vista tale affermazione il programma ha chiesto una replica all'influencer che ha diramato la seguente nota: "In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione, Chiara Ferragni, anche in qualità di ceo di Tbs Crew e di Fenice ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".

Bambola Ferragni, la Non profit americana: "mai avuti soldi".

A #zonabianca @giusbrindisi mostra la dichiarazione di Ross Ellis, amministratore delegato dell'associazione americana, e la replica del team di Chiara Ferragni. pic.twitter.com/ixCXUUy2NN — Zona Bianca (@zona_bianca) January 15, 2024

Caso Ferragni: disputa sulla competenza

Intanto è la competenza territoriale la prima questione da risolvere sull'affaire che vede indagati per truffa aggravata l’influencer Chiara Ferragni e il gruppo dolciario Balocco per la vendita dei pandoro solidali avvenuta a Natale 2022 e su cui il Codacons ha inviato un esposto in ben 104 procure italiane. E questa settimana potrebbe essere cruciale per stabilire dove è avvenuto "l’ingiusto profitto", elemento essenziale per contestare la truffa aggravata dall’uso dei social, e quindi stabilire in modo saldo dove si deve istruire e radicare il fascicolo su una vicenda complessa e che rappresenta un unicum in tema di truffa. In cerca di eventuali precedenti che possano sciogliere il nodo che vede "contrapposto" l'aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il collega di Cuneo, i due magistrati potrebbero affidarsi, in modo concordato, a un terzo, ossia al procuratore generale della Cassazione per derimere la questione. Non conta né dove è stato firmato il contratto, né conta quale sia la procura che ha fatto per prima le iscrizioni nel registro degli indagati, ma è dove si è realizzato il profitto, il solo parametro che può risolvere il tema. Nel mentre si accumulano sul tavolo del pm Fusco le mail che il Codacons riceve da chi si sente truffato. Solo dopo aver risolto la questione legata alla competenza territoriale i magistrati inizieranno a sentire i protagonisti del fascicolo legato alla vendita del pandori "pink".