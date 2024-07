Chiara Ferragni in barca con una coppia di sconosciuti: "Mi hanno sussurrato una frase". Ecco qual è

Parole sussurate, motti motivazioni e frasi da baci perugina. Chiara Ferragni è tornata su Instagram, dopo diversi giorni di silenzio. Un post - pubblicato appena due giorni fa - in cui (in inglese e in italiano) comunica ai 28,8 milioni di follower come vive adesso. Le piccole cose che la fanno stare bene, raccontate con tono fiabesco e quasi strappalacrime.

Una lunga didascalia a corredo di una serie di contenuti: il filmato di una coppia che mangia in barca, lei che si gode il tramonto, una dedica su un libro, una coppia di amici e ancora al bar a bere un caffè, un pranzo semplice e lo scatto con una coppia di sconosciuti. O meglio, di persone "non vip" che ha conosciuto evidentemente in quel momento.

Le parole di Chiara Ferragni e i commenti degli utenti

Il post recita: “Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ció che non è mai accettabile è smettere”. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino. Sussurata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere".

In tanti hanno scelto di commentare il post. Il risultato? Non proprio quello sperato. "Livello di profondità: Kiss me Licia e le fettine panate", "Improvvisamente tutta questa vicinanza alle persone 'comuni'..", "Te ne devi fare una ragione! Non sarà più come prima". Ma qualcuno che la difende c'è. "Ricordati che tutto ciò non sta succedendo "a Chiara" ma "per Chiara". Tu sei *la Chiara che vorrei*" oppure "Parole sante, parole sante" e tanti cuori rossi.